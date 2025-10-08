Nóng hôm nay: Cảnh báo tình trạng người lạ đến trường dụ dỗ đón học sinh; Cập nhật vụ 314 học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn 08/10/2025 06:20

Nóng hôm nay: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai thông tin thời gian qua tại địa bàn xã Tân Phú, xã Thống Nhất đã xảy ra hiện tượng vào thời điểm tan học buổi trưa, buổi chiều các ngày trong tuần, có người lạ tiếp cận học sinh ở cổng trường, dụ dỗ đón các em về nhà do cha mẹ nhờ chở về.

Cụ thể, thời điểm tan học buổi trưa ngày 24-9, tại trường Tiểu học trên địa bàn xã Tân Phú, một phụ nữ lạ mặt đã đến cổng trường tiếp cận hai em học sinh, rồi nói cha mẹ các em bận việc nhờ chở về. Tuy nhiên, thấy người lạ nên các cháu nghi ngờ không lên xe của người phụ nữ này và chạy vào sân trường.