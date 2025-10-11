Thông tin mới về ngập cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên 11/10/2025 10:08

(PLO)- Đoạn ngập sâu của cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến hôm nay còn ngập 20-30 cm, phương tiện gầm thấp vẫn phải thận trọng.

Sáng 11-10, Văn phòng Quản lý đường bộ I.3 (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết đến 6 giờ 30, mực nước trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đoạn từ Km27 đến Km27+030, đang rút dần.

Hiện hướng Hà Nội đi Thái Nguyên đã hết ngập, các phương tiện lưu thông bình thường. Riêng hướng ngược lại vẫn còn ngập khoảng 20-30 cm, xe cộ có thể di chuyển nhưng nên đi tốc độ chậm để tránh chết máy.

Hướng Hà Nội đi Thái Nguyên nước đã rút sạch. Ảnh: V.LONG

Trước đó, chiều 10-10, mưa lớn khiến mực nước sông Cầu dâng cao, tràn qua mặt cao tốc khoảng 30-40 cm. Các phương tiện gầm cao vẫn đi được, trong khi xe gầm thấp phải chuyển hướng qua thị trấn Thắng (Bắc Giang) rồi nhập lại cao tốc để về Hà Nội.

Đoạn Thái Nguyên về Hà Nội vẫn còn ngập, xe gầm thấp di chuyển làn trong cùng.

Đơn vị quản lý đường bộ đang phối hợp với địa phương theo dõi sát tình hình nước rút, đồng thời khuyến cáo tài xế thận trọng khi lưu thông qua khu vực này để bảo đảm an toàn.