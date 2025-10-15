Niềm vui an cư chưa trọn, người dân khu tái định cư ở Lâm Đồng lại đối mặt nỗi lo sạt lở 15/10/2025 14:51

(PLO)- Tưởng chừng đã an toàn khi được bố trí đến khu tái định cư sau thiên tai thì giờ đây gần 100 hộ dân ở thôn Đưng K’nớ 5 (xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) lại phải đối mặt với nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

Ghi nhận ngày 14-10 cho thấy, cùng với các vết sạt lở nghiêm trọng từ những năm trước, nay khu tái định cư tại thôn Đưng K’nớ 5 (xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục xuất hiện thêm nhiều điểm sạt trượt mới, đe doạ trực tiếp đến tính mạng và tài sản của các hộ dân. Trong mùa mưa năm nay, đất từ quả đồi phía trên khu dân cư tiếp tục trượt xuống, sát mép sau nhà của hơn 30 hộ dân.

Tình trạng sạt trượt tại đây không còn là nỗi lo của riêng vài hộ, bởi phần lớn các căn nhà ở khu tái định cư đều được xây dựng trên nền đất đắp cao, trong khi chưa có hệ thống thoát nước hợp lý. Khi mưa lớn kéo dài, nước mưa từ mái nhà chảy dồn về chân taluy, khiến đất nhanh chóng nhão và sụt xuống, làm gia tăng nguy cơ sạt trượt nghiêm trọng.