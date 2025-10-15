Khu tái định cư ở tỉnh Lâm Đồng sạt lở, đe dọa hàng chục hộ dân 15/10/2025 12:27

(PLO)-Sạt lở tiếp tục xảy ra tại khu tái định cư Đưng K’nớ 5, tỉnh Lâm Đồng - nơi có gần 100 hộ dân được bố trí để tránh thiên tai.

Gần 100 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt trượt đất tại thôn Đưng K’nớ 5 (xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) được bố trí khu tái định cư (TĐC) mới để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khu vực này tiếp tục sạt lở nghiêm trọng, khiến người dân một lần nữa đối diện với nỗi lo thiên tai và tai hoạ rình rập.

Gần 100 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt trượt đất tại xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng.

Sự việc cho thấy, bên cạnh tác động của thời tiết cực đoan, vẫn còn nhiều bất cập trong quy hoạch và kỹ thuật xây dựng tại các khu TĐC miền núi – nơi có địa hình đồi dốc, nền địa chất yếu, rất dễ sạt lở nếu không có biện pháp gia cố đồng bộ.

Đất sạt trượt, người dân lo ngay ngáy

Theo ghi nhận, ngày 15-10, nhiều vệt sạt trượt nghiêm trọng đang tiến sát khu dân cư. Các vết nứt mới hình thành ở quả đồi phía sau nhà của hơn 30 hộ dân, đe dọa trực tiếp tính mạng và tài sản. Phần lớn các căn nhà được xây trên nền đất đắp cao, thiếu hệ thống thoát nước hợp lý. Khi mưa lớn, nước từ mái nhà chảy dồn xuống chân taluy, khiến đất nhão và trượt xuống.

Những ngôi nhà nằm trong khu vực có nguy cơ bị sạt trượt cao.

Chị Liêng Krang K’Hoa, người dân khu TĐC từ năm 2021, chia sẻ: “Hai năm nay, khu vực phía sau nhà tôi liên tục xuất hiện vết nứt, đất sụt dần xuống. Mỗi khi mưa lớn, cả nhà đều thấp thỏm lo sợ. Chúng tôi chỉ mong Nhà nước sớm có giải pháp gia cố, vì mùa mưa vẫn còn dài.”

Không chỉ gia đình chị K’Hoa, anh Kơ Dơng Ha Bal – từng bị sạt lở ở thôn Lán Tranh cũng không giấu nổi nỗi bất an. Sau khi được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà ở khu TĐC Đưng K’nớ 5, anh tin rằng mình đã an toàn. Thế nhưng, quả đồi phía sau nhà anh liên tục sạt xuống, đất đã tràn đến sát nhà bếp.

“Nghe tiếng mưa là tôi lại mất ngủ, lo không biết mái đất sau nhà còn chịu được bao lâu nữa. Tính mạng của cả nhà bị đe doạ từng ngày”, anh Kơ Dơng Ha Bal lo lắng.

Đất nhão đổ xuống sát nhà dân khi có mưa.

Tương tự, hộ ông Ha Lan cũng đang trong tình trạng nguy hiểm. “Phần đất phía sau nhà tôi nhão nước, nứt dài cả chục mét. Mỗi đêm mưa là thức trắng. Lo lắm, không biết đất đổ xuống vùi cả nhà khi nào không ai hay”, ông Lan chia sẻ.

Tính mạng và tài sản cần được đảm bảo

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực Lạc Dương, sau đợt mưa bão số 3-2025, mái taluy phía sau khu dân cư đã sạt nghiêm trọng. Từ tháng 7 đến nay, có ít nhất năm hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, nhiều công trình phụ như: bếp, nhà vệ sinh, nhà kho bị cuốn trôi. Chiều dài sạt trượt khoảng 80m, khối lượng đất gần 200m³; bốn hộ khác có dấu hiệu sụt lún nhẹ.

Người dân Đưng K’nớ 5 đang rất lo lắng trước nguy cơ sạt lở.

Ông Trần Xuân Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án cho biết, dự án khu dân cư Đưng K’nớ 5 được triển khai trên diện tích 15ha, tổng vốn đầu tư 38 tỉ đồng, nhằm di dời người dân vùng nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Giai đoạn 1 (2018–2020) đã hoàn thành, bàn giao đất cho 73 hộ dân. Giai đoạn 2, được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tổng mức đầu tư 23,88 tỉ đồng, đang thi công các hạng mục san nền, giao thông, thoát nước, cấp điện nước và chiếu sáng.

“Khu vực sạt lở thuộc giai đoạn 1 của dự án bố trí ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Đưng K’nớ 5. Chúng tôi đang phối hợp với địa phương rà soát, đề xuất UBND tỉnh sớm có phương án xử lý, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân,” ông Cường nói.

Khu tái định cư Đưng K’nớ 5.

Khu dân cư nằm trên địa hình đồi dốc, nền đất chủ yếu là đất đắp. Khi mưa kéo dài, đất thấm nước yếu dần, dẫn đến trượt lở. Chính quyền địa phương đã kiểm tra, khoanh vùng nguy hiểm, cắm biển cảnh báo và vận động người dân tạm di dời đến nơi an toàn.

Trước mắt, Ban Quản lý dự án và chính quyền xã đề nghị di dời khẩn cấp chín hộ dân, trong đó năm hộ chịu ảnh hưởng trực tiếp. Đồng thời, cần sớm khảo sát, thiết kế và dự toán phương án xử lý sạt trượt, gia cố nền đất và hệ thống thoát nước tổng thể cho toàn khu.

Những căn nhà cheo leo trong khu vực có nguy cơ sạt trượt cao.

Dù chính quyền đã cảnh báo, song thực tế vẫn còn nhiều hộ bám trụ lại trong khu vực nguy hiểm vì không có nơi ở khác. Khi mùa mưa năm 2025 vẫn còn khoảng một tháng nữa mới kết thúc, nguy cơ sạt lở tiếp tục đe dọa tính mạng và tài sản của người dân.