Khẩn cấp làm kè ngăn sạt lở, bảo vệ các khu dân cư ở Huế 10/10/2025 10:25

(PLO)- TP Huế khẩn cấp làm kè mềm để ngăn tình trạng sạt lở bờ biển nghiêm trọng tại Thuận An, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.

Những ngày qua, các đơn vị thi công khẩn trương làm kè mềm, gia cố đoạn bờ biển tại phường Thuận An, TP Huế vừa bị sạt lở nghiêm trọng. Khu vực này vừa được UBND TP Huế công bố tình huống khẩn cấp thiên tai.

Tại công trường, nhiều phương tiện máy móc bơm cát từ biển vào các ống địa kỹ thuật khổng lồ rộng 5,3 m, dài 50 m để tạo thành một tuyến kè mềm dài 450 m. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong 10 ngày tới.

Clip: Huế khẩn cấp làm kè mềm cứu bờ biển.

Trước đó, từ ngày 26 đến 29-9, hoàn lưu bão số 10 gây mưa rất to trên địa bàn TP Huế, làm mực nước các sông dâng cao. Tại khu vực Thuận An, gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 11 kết hợp với triều cường, nước dâng do bão gây thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng, gây sạt lở nghiêm trọng cả bờ sông, bờ biển.

Sóng biển làm đường bê tông dọc bờ biển bị hư hỏng.

Đoạn đường bê tông dọc bờ biển, trước các hàng quán kinh doanh dịch vụ bãi tắm trở nên ngổn ngang.

Đầu tháng 10-2025, UBND TP Huế công bố tình huống khẩn cấp thiên tai đối với khu vực này. UBND TP Huế yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện phương án khẩn cấp chống sạt lở, lập phương án để xử lý lâu dài.

Để khẩn cấp phòng chống xói lở, bảo vệ tài sản, an toàn cho hạ tầng và đời sống của người dân, TP Huế đã tiến hành làm kè mềm chắn sóng dọc bờ biển.

Theo ông Trương Văn Giang, Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Huế, công trình bờ kè mềm chắn sóng tại bờ biển phường Thuận An có chiều dài 450 m nhằm ngăn chặn sạt lở, biển xâm thực vào các khu dân cư.

"Hiện các đơn vị thi công đang khẩn cấp triển khai làm kè mềm, phấn đấu sẽ hoàn thành trong 10 ngày tới nếu thời tiết thuận lợi. Đảm bảo bảo vệ bờ biển, đảm bảo an toàn cho các công trình ven bờ biển, cơ sở hạ tầng của người dân" - ông Giang thông tin.

Cũng theo ông Giang, kế hoạch lâu dài tại khu vực này sẽ làm bờ kè ngầm chắn sóng phía ngoài biển để cát bồi lắng trở lại tạo cảnh quan cho bãi tắm.

Khung cảnh ngổn ngang trước bãi tắm Phú Thuận, phường Thuận An.