Khẩn cấp làm kè ngăn sạt lở, bảo vệ các khu dân cư ở Huế
(PLO)- TP Huế khẩn cấp làm kè mềm để ngăn tình trạng sạt lở bờ biển nghiêm trọng tại Thuận An, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nam miền Nam
Những ngày qua, các đơn vị thi công khẩn trương làm kè mềm, gia cố đoạn bờ biển tại phường Thuận An, TP Huế vừa bị sạt lở nghiêm trọng. Khu vực này vừa được UBND TP Huế công bố tình huống khẩn cấp thiên tai.
Tại công trường, nhiều phương tiện máy móc bơm cát từ biển vào các ống địa kỹ thuật khổng lồ rộng 5,3 m, dài 50 m để tạo thành một tuyến kè mềm dài 450 m. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong 10 ngày tới.