Lũ đe dọa ngoại thành Hà Nội, gây sạt lở tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên 09/10/2025 18:38

(PLO)- Chiều 9-10, nước lũ sông Cầu, sông Cà Lồ dâng cao, gây ngập nặng tại nhiều xã ngoại thành Hà Nội, làm sụt lở đường sắt Hà Nội – Thái Nguyên qua địa phận xã Trung Giã…

Theo lãnh đạo xã Trung Giã, toàn xã có khoảng 2.400 hộ dân với hơn 9.000 nhân khẩu đang bị ngập úng cục bộ.

Các thôn An Lạc, Bình An, Lai Sơn là những điểm ngập sâu, có nguy cơ mất an toàn cao. Chính quyền xã đã tổ chức di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, huy động xuồng máy, ca nô và lực lượng hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân cho biết lũ qua địa phận thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã đã làm sạt lở một đoạn rộng 3-4 m của tuyến đường sắt Hà Nội – Thái Nguyên, nước chảy như thác tràn vào khu nội đồng.

Nước lũ sông Cầu, sông Cà Lồ dâng cao tràn qua đê gây ngập các khu dân cư ven sông ở các xã Đa Phúc, Trung Giã (Hà Nội). Ảnh: CTV

Tình hình tương tự cũng xảy ra tại xã Đa Phúc, nơi hơn 1.000 hộ dân với hơn 4.000 người phải sơ tán khỏi khu vực ven sông và vùng trũng thấp.

Thuyền phao, xe lội nước đã được huy động để sẵn sàng cứu hộ người dân trong vùng bị ngập. Ảnh: CTV

Chính quyền địa phương đã thiết lập chốt kiểm soát người và phương tiện, ngăn người dân quay lại khu vực nguy hiểm để trông coi tài sản.

Các lực lượng chức năng đắp đất chống tràn tại nhiều vị trí đê thấp với tổng chiều dài hơn 5 km nhằm ứng phó với lũ.

Nước lũ dâng cao khiến một đoạn đường biến thành sông, ngập cao đến ngang lưng người trưởng thành. Ảnh: CTV.

Trước diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Hà Nội yêu cầu các xã ven sông Cầu, sông Cà Lồ cùng các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai biện pháp cấp bách để bảo đảm an toàn cho người dân.

Chính quyền địa phương đặt biển cảnh báo khu vực ngập lụt nguy hiểm tại tuyến đường bị ngập sâu. Ảnh: CTV

Trong buổi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lũ tại khu vực này ngày 9-10, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: “Bảo đảm an toàn tính mạng của người dân là ưu tiên số một. Các đơn vị, địa phương phải nỗ lực tối đa để giảm thiểu thiệt hại về tài sản.”

Nước lũ gây sạt lở, làm rỗng đoạn đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên ở địa phận thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã. Ảnh do người dân cung cấp.

Ông Phong cũng yêu cầu tăng cường bảo vệ tài sản của người dân sau khi sơ tán, bố trí nơi ở tạm thời chu đáo, không để xảy ra tình trạng thiếu lương thực, nước sinh hoạt. Với các thôn bị ngập nặng, lãnh đạo Thành ủy chỉ đạo hoàn thành việc di dời toàn bộ dân trong chiều nay, trường hợp không chấp hành sẽ cưỡng chế để bảo đảm an toàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chỉ đạo công tác phòng chống lũ tại xã Trung Giã ngày 9-10. Ảnh: CTV

Lực lượng chức năng cùng nhân dân đắp bao đất, cát ngăn nước lũ tràn vào khu vực dân cư. Ảnh: CTV