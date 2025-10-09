Bản tin trưa 9-10: Lũ trên Sông Cầu có thể đạt đỉnh trong 6 giờ tới; Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội phát thông báo khẩn ứng phó lũ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn vừa cập nhật về tình hình lũ tính đến 5 giờ ngày 9-10. Theo đó, lũ trên sông Thương (Bắc Ninh) tại trạm Cầu Sơn đã đạt đỉnh là 18,37 m (2 giờ ngày 9-10), trên BĐ3 2,37 m; lũ tại trạm Phủ Lạng Thương đạt đỉnh 7,60 m (3 giờ ngày 09-10), trên báo động 3- 1,3 m, vượt lũ lịch sử năm 1986 (7,52 m) là 0,08 m. Hiện tại, lũ ở hạ lưu sông Cầu (Bắc Ninh) đang lên, lũ trên sông Trung (Lạng Sơn), sông Thương đang xuống. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Đáp Cầu có khả năng đạt đỉnh ở mức 7,4 m, trên báo động 3- 1,1 m, sau xuống.