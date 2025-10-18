Dân mất ngủ, thấp thỏm lo âu do sạt lở núi Cấm

(PLO)- Mùa mưa đến, hàng chục hộ dân dưới chân núi Cấm (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) lại thấp thỏm lo âu, mất ngủ trước nguy cơ sạt lở núi.
Cách đây 4 năm, những tảng đá to như mái nhà cùng hàng trăm tấn đất, đá từ núi Cấm (thôn Chánh Thắng, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) bất ngờ đổ sập, chôn vùi 40 căn nhà dân.
Hình ảnh đó trở thành nỗi ám ảnh, kinh hoàng đối với người dân. Đến nay, người dân ở dưới chân núi Cấm vẫn thấp thỏm, lo âu và bất an trước nguy cơ bị sạt lở núi chôn vùi.
Trao đổi với PLO, ông Trần Khánh Chương, Trưởng phòng Kinh Tế (UBND xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai), cho biết: “Tỉnh đã có chủ trương di dời và địa phương đã chuẩn bị mặt bằng sạch rộng 3,5 ha, dự kiến tái định cư 64 hộ dân. Tuy nhiên, do nguồn phí bồi thường, hỗ trợ quá lớn nên xã không đảm nhiệm được. Đến nay chưa thể di dời”.
Cụ thể, số tiền bồi thường, hỗ trợ di dời nhà cửa, vật kiến trúc, hoa màu lên tới 74 tỉ đồng. UBND xã Cát Tiến đã có kiến nghị và UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, báo cáo lên tỉnh để có phương, đề xuất Trung ương hỗ trợ.