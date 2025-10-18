Dân mất ngủ, thấp thỏm lo âu do sạt lở núi Cấm 18/10/2025 18:48

(PLO)- Mùa mưa đến, hàng chục hộ dân dưới chân núi Cấm (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) lại thấp thỏm lo âu, mất ngủ trước nguy cơ sạt lở núi.

Cách đây 4 năm, những tảng đá to như mái nhà cùng hàng trăm tấn đất, đá từ núi Cấm (thôn Chánh Thắng, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) bất ngờ đổ sập, chôn vùi 40 căn nhà dân.

Hình ảnh đó trở thành nỗi ám ảnh, kinh hoàng đối với người dân. Đến nay, người dân ở dưới chân núi Cấm vẫn thấp thỏm, lo âu và bất an trước nguy cơ bị sạt lở núi chôn vùi.

Toàn thôn Chánh Thắng (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) có 317 hộ dân, trong đó có 117 hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở dưới chân núi Cấm.

Trao đổi với PLO, ông Trần Khánh Chương, Trưởng phòng Kinh Tế (UBND xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai), cho biết: “Tỉnh đã có chủ trương di dời và địa phương đã chuẩn bị mặt bằng sạch rộng 3,5 ha, dự kiến tái định cư 64 hộ dân. Tuy nhiên, do nguồn phí bồi thường, hỗ trợ quá lớn nên xã không đảm nhiệm được. Đến nay chưa thể di dời”.

Cụ thể, số tiền bồi thường, hỗ trợ di dời nhà cửa, vật kiến trúc, hoa màu lên tới 74 tỉ đồng. UBND xã Cát Tiến đã có kiến nghị và UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, báo cáo lên tỉnh để có phương, đề xuất Trung ương hỗ trợ.

Nguy cơ sạt lở núi Cấm vẫn hiện hữu khi mùa mưa bão đến, khiến hàng chục hộ dân bất an.

Mặc dù khu tái định cư rộng hơn 3 ha, cách khu dân cư cũ khoảng 1 km đã chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ quá lớn nên vẫn chưa thể di dời dân đến nơi an toàn.

Bà Mai Thị Huệ (66 tuổi, ngụ thôn Chánh Thánh, xã Cát Tiến) bày tỏ: "Nhà tôi sát dưới chân núi Cấm. Mỗi mùa mưa đến, tôi rất lo sợ, áp lực, đêm không dám ngủ vì sợ không biết khi nào sạt lở núi. Cách đây bốn năm, tôi chứng kiến một lần, đến nay vẫn còn kinh hãi. Bà con nơi đây ai cũng muốn sớm được di dời sang nơi ở mới".

Ông Lại Minh Đức, Trưởng thôn Chánh Thắng (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai), cho biết toàn thôn có 117 hộ nằm trong diện nguy cơ bị ảnh hưởng, trong đó có 64 hộ có nguy cơ cao. Mùa mưa, bà con ở đây ăn ngủ không yên, lo lắng sạt lở núi nên ai cũng muốn sớm được di dời, tái định cư.

Năm 2021, núi Cấm sạt lở, những tảng đá to như mái nhà lăn xuống núi ầm ầm khiến người dân khiếp đảm.

Ông Lại Minh Đức, Trưởng thôn Chánh Thắng, cho biết: Bên cạnh việc đền bù, hỗ trợ tiền tái định cư, người dân mong muốn nhà nước sớm hỗ trợ tiền đối với diện tích 82 ha rừng sản xuất trên núi Cấm để chuyển sang rừng phòng hộ.

Nhiều ngôi nhà xiêu vẹo, xuống cấp nhưng người dân không sửa chữa, xây mới cho chờ đền bù tái định cư.

Đợt sạt lở núi Cấm năm 2021 đã vùi lấp, gây thiệt hại nặng nề cho hơn 40 hộ dân.