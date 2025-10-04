Chia sẻ của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng trước khi ra Trung ương 04/10/2025 14:37

(PLO)- Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai, ông Hồ Quốc Dũng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, đã có những chia sẻ tâm huyết và mong muốn tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Ngày 4-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc, thông qua Nghị quyết Đại hội và 33 chỉ tiêu quan trọng.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bế mạc, thông qua Nghị quyết và 33 chỉ tiêu kinh tế, xã hội, môi trường. Ảnh: LK

Đại hội xác định mục tiêu chung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội; phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí, khát vọng vươn lên.

Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tư nhân, xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Đại hội cũng nêu ra mục tiêu phấn đấu đưa tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá và cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đại hội đã thông qua 33 chỉ tiêu quan trọng về kinh tế, xã hội và môi trường. Trong đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương đạt 10%-10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 6.300 - 6.500 USD; đến năm 2030, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 41.000 tỉ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 17 tỉ USD; đón 18,5 triệu lượt khách du lịch năm 2030…

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra, Đại hội đề ra bốn nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, năm trụ cột tăng trưởng, bốn khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tại Đại hội, lãnh đạo tỉnh đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định 36 đại biểu tham dự Đại hội XIV của Đảng.

Công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 14 người. Ông Thái Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Gia Lai. Ngoài ra còn có bốn phó chủ nhiệm, gồm các ông, bà: Lê Bình Thanh, Lê Thị Hồng Vân, Trần Đình Vũ và Nguyễn Thị Thanh Hằng.

Ông Hồ Quốc Dũng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, phát biểu bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bế mạc Đại hội, ông Hồ Quốc Dũng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, khẳng định Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đó là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc và đầy trách nhiệm của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân, của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh; là kết quả làm việc khẩn trương với tinh thần đổi mới, dân chủ, trí tuệ, đoàn kết và trách nhiệm cao.

“Thành công của Đại hội là niềm phấn khởi và là nguồn sức mạnh to lớn, cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong kỷ nguyên mới” - ông Hồ Quốc Dũng nói.

Đồng thời, ông mong muốn tỉnh Gia Lai tiếp tục đoàn kết, phấn đấu trở thành một tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng của khu vực miền Trung và khẳng định dù đi đâu, làm gì thì vẫn hướng về Gia Lai với tình cảm sâu nặng, mong xây dựng quê hương giàu mạnh, hạnh phúc.

Trước đó, ngày 3-10, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị quyết định ông Hồ Quốc Dũng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai để Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu bầu giữ chức Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.