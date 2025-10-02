Dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển mới của Gia Lai 02/10/2025 17:46

Chiều 2-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên trù bị với sự tham dự của 450 đại biểu đại diện cho hơn 147.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nhấn mạnh: "Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển mới của tỉnh Gia Lai".

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: LK.

Theo ông Hồ Quốc Dũng, với phương châm “đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đột phá - phát triển”, Đại hội sẽ xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá để tỉnh Gia Lai cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đại biểu tỉnh Gia Lai tổ chức quyên góp tiền hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng do bão số 10.

Tại phiên trù bị, các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã tham gia đóng góp ủng hộ người dân các tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Trước đó, ngày 1-10, tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ 6 tỉ đồng đến năm tỉnh bị thiệt hại nặng do bão số 10.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ chính khai mạc sáng sáng 3-10 và diễn ra đến ngày 4-10.