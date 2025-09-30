Gia Lai khánh thành 2 tuyến giao thông quan trọng 30/09/2025 13:17

Ngày 30-9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức khánh thành dự án đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân và đường tránh ĐT.633 - đoạn từ núi Ghềnh đến giáp đường ven biển ĐT.639. Đây là hai dự án giao thông trọng điểm chào mừng đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025 -2030.

Thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành dự án đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân. Ảnh: LK.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, dự án đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân có chiều dài gần 1,6 km, có tổng vốn đầu tư 519 tỉ đồng, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, vận tốc thiết kế 50 km/ giờ, nền đường 20,5 m, mặt đường bố trí bốn làn xe.

Tuyến giao thông này đi qua địa bàn phường Quy Nhơn Đông và xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai; góp phần giúp người dân đi lại được thuận lợi, lưu thông hàng hóa, phát triển du lịch địa phương.

Toàn cảnh dự án đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân nhìn trên cao.

Công trình đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân có 4 làn xe, tổng mức đầu tư 519 tỉ đồng.

Dự án đường tránh ĐT.633 - đoạn từ Núi Ghềnh đến giáp đường ven biển ĐT.639 dài khoảng 3,5 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với vận tốc 80 km/ giờ, nền đường rộng 20,5 m, có hai làn xe cơ giới, hai làn xe hỗn hợp; tổng mức đầu tư 336 tỉ đồng.

Thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành dự án đường tránh ĐT.633 - đoạn từ Núi Ghềnh.

Công trình góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trong khu vực; giảm thiểu lưu lượng người và phương tiện giao thông qua đoạn tuyến ĐT.633 hiện trạng xã Đề Gi. Đồng thời, mở ra không gian phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương và toàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, việc khánh thành hai công trình trên không chỉ là đánh dấu sự hoàn thiện của một dự án giao thông hiện đại, mà còn là một biểu tượng sinh động cho thành tựu xây dựng và phát triển đất nước nói chung và của tỉnh Gia Lai nói riêng.