Gia Lai rà soát chi trả chính sách nghỉ hưu, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178 29/09/2025 18:21

(PLO)- UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo rà soát chi trả chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động đã có quyết định nghỉ hưu, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178.

Ngày 29-9, một nguồn tin xác nhận UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn yêu cầu các sở Nội vụ, Tài chính rà soát việc thực hiện chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động đã có quyết định nghỉ hưu, nghỉ thôi việc trước ngày 31-8 theo Nghị định 178.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nội vụ rà soát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thiện, bổ sung hồ sơ hưởng chính sách, chế độ đảm bảo đúng quy định.

Sở Tài chính Gia Lai. Ảnh: LK.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài chính phối hợp Sở Nội vụ khẩn trương rà soát, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách, kinh phí thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nghỉ việc theo quy định tại Nghị định 178.

Giao Kho bạc Nhà nước khu vực XV thực hiện việc chi trả chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã được UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí theo Nghị định 178, hoàn thành trước ngày 15-10.

Trước đó, ngày 15-9, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai có báo cáo, đề xuất UBND tỉnh việc thực hiện chính sách, chế độ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định số 178 và Nghị định 67.

Theo Sở Nội vụ Gia Lai, đến ngày 31-8, tỉnh này có 2.930 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc theo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy đã được UBND tỉnh quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện.

Hiện còn 623 trường hợp có nguyện vọng nghỉ việc (sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị) đã tạm dừng thẩm định do vướng mắc trong việc xác định đối tượng xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Theo Sở Nội vụ Gia Lai, các trường hợp phát sinh nguyện vọng nghỉ việc sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, chính quyền địa phương hai cấp đi vào ổn định thì không thuộc đối tượng nghỉ việc hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định số 178.

Sở Nội vụ Gia Lai đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh xem xét chủ trương, quyết định thu hồi quyết định nghỉ việc của hàng trăm trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không thuộc đối tượng nghỉ việc hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định 67.

Trao đổi với PLO, bà Phạm Thị Tố Hải, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, cho biết lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, thực hiện chi trả chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định.

Trước đó, thực hiện hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ có đề xuất UBND tỉnh xem xét chủ trương, quyết định thu hồi quyết định nghỉ hưu, nghỉ việc chứ chưa có quyết định thu hồi nào.