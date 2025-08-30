Đắk Lắk cấp kinh phí cho 140 người nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc 30/08/2025 12:30

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý cấp kinh phí cho 140 người ở cấp phòng đủ điều kiện hưởng chính sách, nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo quy định hiện hành.

Ngày 30/8, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ vừa ký quyết định phê duyệt 140 công chức, viên chức và người lao động đủ điều kiện hưởng chính sách, chế độ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178 , Nghị định 67.

Trong đó, có 87 người hưởng chính sách, chế độ nghỉ hưu trước tuổi; 53 người hưởng chính sách, chế độ thôi việc ở các phòng thuộc các sở.

Một số cán bộ chủ chốt tỉnh Đắk Lắk nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi. Ảnh: HM

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Tài chính trên cơ sở thẩm định việc tính toán chính sách, chế độ của các cơ quan, đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh cấp kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để chi trả chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định.

Còn các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung, đối tượng đề nghị cho nghỉ theo Nghị định 178, Nghị định 67 và căn cứ vào danh sách người đủ điều kiện hưởng chính sách, chế độ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc để ban hành quyết định nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

Cùng với đó, thực hiện chi trả kinh phí trợ cấp đối với công chức, công chức và người lao động sau khi có văn bản của UBND tỉnh về việc cấp kinh phí.