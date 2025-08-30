Đắk Lắk cấp kinh phí cho 140 người nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc

Ngày 30/8, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ vừa ký quyết định phê duyệt 140 công chức, viên chức và người lao động đủ điều kiện hưởng chính sách, chế độ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178 , Nghị định 67.
Trong đó, có 87 người hưởng chính sách, chế độ nghỉ hưu trước tuổi; 53 người hưởng chính sách, chế độ thôi việc ở các phòng thuộc các sở.
UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Tài chính trên cơ sở thẩm định việc tính toán chính sách, chế độ của các cơ quan, đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh cấp kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để chi trả chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định.
Còn các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung, đối tượng đề nghị cho nghỉ theo Nghị định 178, Nghị định 67 và căn cứ vào danh sách người đủ điều kiện hưởng chính sách, chế độ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc để ban hành quyết định nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.
Cùng với đó, thực hiện chi trả kinh phí trợ cấp đối với công chức, công chức và người lao động sau khi có văn bản của UBND tỉnh về việc cấp kinh phí.
Hơn 3.874 tỉ đồng cho cán bộ nghỉ chế độ
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định 67 cho 2.608 người với tổng kinh phí dự kiến hơn 2.869 tỉ đồng. Trong đó 1.961 người đã được phê duyệt kinh phí 1.902 tỉ đồng. Số đối tượng dự kiến phát sinh mới là 670 người, dự kiến hơn 1.000 tỉ đồng.
Tổng nguồn kinh phí của địa phương đã có hơn 1.526 tỉ đồng. Còn thiếu 2.348 tỉ đồng, UBND tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ.