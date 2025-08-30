Tạm dừng tiếp nhận cán bộ ngoài tỉnh đến công tác tại Đắk Lắk 30/08/2025 08:41

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk thống nhất tạm dừng tiếp nhận cán bộ ngoài tỉnh đến công tác tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có văn bản triển khai thực hiện đồng bộ các quy định liên quan về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu trước mắt tạm dừng tuyển dụng công chức, tiếp nhận công chức, viên chức ngoài tỉnh (nằm ngoài biên chế thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý) đến công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị tỉnh này.

Nhiều cán bộ ở Đắk Lắk nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi. Ảnh: HM

Đối với trường hợp đặc biệt, phải báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét cho ý kiến.

Liên quan công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng thống nhất thẩm quyền thực hiện việc điều động, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý cán bộ.

Căn cứ nhu cầu, chỉ tiêu biên chế được giao, yêu cầu của vị trí việc làm cần tiếp nhận cán bộ, các cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tỉnh này chủ động thực hiện quy trình, quyết định điều động, tiếp nhận cán bộ theo thẩm quyền được phân cấp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Đồng thời, báo cáo việc điều động, tiếp nhận cán bộ về Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với khối Đảng, đoàn thể và Đảng ủy UBND tỉnh đối với khối chính quyền biết để theo dõi tình hình biến động về biên chế, cán bộ.