19 cán bộ chủ chốt ở Đắk Lắk nghỉ hưu trước tuổi 29/08/2025 14:09

(PLO)- Có 19 cán bộ chủ chốt thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk quản lý được nghỉ hưu trước tuổi.

Ngày 29-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ. Theo các quyết định được công bố, có 19 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 và Nghị định 67.

Nhiều cán bộ chủ chốt tỉnh Đắk Lắk nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi. Ảnh: HM

Trong đó, có hai tỉnh ủy viên là ông Võ Ngọc Tuyên, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy và bà Tô Thị Tâm, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

Có 11 cán bộ là lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương gồm hai phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, một phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, một phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, hai ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, một phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh kiêm trưởng Ban công tác Công đoàn- Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; hai phó tổng biên tập Báo và Phát thanh- Truyền hình Đắk Lắk, một phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, bí thư Đảng ủy- chủ tịch HĐND xã Krông Pắc.

Cùng nghỉ hưu theo diện chính sách trên còn có nguyên chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Phú Yên cũ, nguyên chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên cũ, nguyên chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Phú Yên cũ, nguyên chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Yên cũ, nguyên chủ tịch Hội Đông y tỉnh Phú Yên cũ, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk.