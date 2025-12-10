Cần Thơ lập đoàn giám sát công tác quản lý, khai thác trụ sở công 10/12/2025 16:09

(PLO)- Đoàn sẽ giám sát trực tiếp đối với UBND TP Cần Thơ, Sở Tài chính và 10 UBND xã, phường; với các địa phương còn lại đoàn sẽ giám sát qua văn bản.

Chiều 10-12, kỳ họp thứ 7 HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục phiên làm việc thứ năm thông qua các dự thảo Nghị quyết trên các lĩnh vực.

Trong đó, có Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề “Công tác quản lý, khai thác trụ sở công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị” trên địa bàn TP.

Kỳ họp thứ 7 của HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua 37 Nghị quyết trên các lĩnh vực. Ảnh: CHÂU ANH

Theo Nghị quyết, đoàn giám sát do Chủ tịch HĐND TP làm trưởng đoàn; 2 Phó Chủ tịch làm phó trưởng đoàn.

Cụ thể, đoàn giám sát về công tác chỉ đạo, điều hành triển khai, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính, công tác quản lý, khai thác trụ sở công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đồng thời, giám sát kết quả triển khai, thực hiện công tác quản lý, khai thác trụ sở công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong đó, tập trung giám sát các nội dung: Việc bàn giao, tiếp nhận và quản lý trụ sở công sau sắp xếp; hiệu quả sử dụng và khai thác; công tác bố trí, sắp xếp và quy hoạch; quản lý tài sản công.

Ngoài ra, đoàn giám sát cũng sẽ xem xét, đánh giá những kết quả đạt được; những hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc… Qua đó, xác định nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Từ đó đề xuất, kiến nghị những giải pháp hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ giám sát trực tiếp đối với UBND TP, Sở Tài chính và UBND các xã, phường: Ninh Kiều, Ô Môn, Phong Điền, Vĩnh Thạnh, Vị Tân, Ngã Bảy, Phú Lợi, Ngã Năm, Mỹ Tú, Cù Lao Dung. UBND các xã, phường còn lại, đoàn sẽ giám sát qua văn bản.

Theo UBND TP Cần Thơ, tài sản công của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc diện sắp xếp hiện đang thực hiện kiểm kê, phân loại, lập danh sách và dự kiến phương án sắp xếp, xử lý.

Trong đó, việc bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công dựa trên tính chất, đặc điểm của tài sản. Từ đó, tận dụng tối đa nguồn lực của tài sản hiện có, ưu tiên điều hòa, bố trí tài sản giữa các đơn vị hành chính cấp cơ sở mới trong địa phương.

Trường hợp cần thiết phải chuyển đổi công năng sử dụng của tài sản thì UBND TP cho phép chuyển đổi để sử dụng phục vụ việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; đặc biệt là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.