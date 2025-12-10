Chủ tịch Cần Thơ: Xử lý nhà thầu và cán bộ yếu kém để đẩy nhanh tiến độ các dự án 10/12/2025 12:53

(PLO)- Nhìn nhận tiến độ các dự án giao thông còn chậm so với yêu cầu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh sẽ xử lý nhà thầu và cán bộ yếu kém, nhất là đối với các dự án trọng điểm để đẩy nhanh tiến độ.

Sáng 10-12, tại ngày làm việc thứ ba của kỳ họp cuối năm HĐND TP Cần Thơ, trước khi thông qua các dự thảo Nghị quyết, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP đã phát biểu về điều hành phát triển kinh tế - xã hội và giải trình thêm một số vấn đề cử tri quan tâm.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giải trình thêm một số vấn đề cử tri TP quan tâm. Ảnh: CHÂU ANH

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giải trình thêm một số vấn đề cử tri quan tâm

Về quy hoạch, ông Trương Cảnh Tuyên cho biết UBND TP đã triển khai lập quy hoạch chung của TP tầm nhìn đến năm 2050. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thông tin dự kiến trong tuần này sẽ thông qua Ban Thường vụ Thành ủy và xin ý kiến góp ý của các bộ, ngành. Sau khi hoàn chỉnh sẽ trình HĐND TP thông qua.

"Tôi khẳng định là trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch TP giai đoạn 2030, cũng như quy hoạch chung của TP tầm nhìn đến năm 2050, vẫn triển khai thực hiện quy hoạch phân khu để thực hiện mời gọi đầu tư. Đồng thời, triển khai quy hoạch của các xã, phường đồng bộ trong quá trình triển khai xây dựng quy hoạch chung của TP", Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Đối với tiến độ các dự án giao thông còn chậm, Chủ tịch UBND TP cam kết sẽ chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, sẽ xử lý nhà thầu và cán bộ yếu kém, nhất là tại các dự án trọng điểm như: Dự án cải tạo 5 nút giao thông; dự án nâng cấp 7 km trên Quốc lộ 91; đường vành đai phía Tây; đường vành đai 1, vành đai 2 trên địa bàn phường Phú Lợi…

Về ùn tắc giao thông đô thị, ông Tuyên cho biết TP sẽ tập trung một số giải pháp lâu dài như huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các bãi đỗ, điểm đỗ xe tập trung tại khu vực trung tâm. Cạnh đó, xây dựng hoàn thành trung tâm điều hành giao thông của TP, kết hợp đầu tư quản lý giao thông thông minh để điều khiển hoạt động giao thông toàn TP theo hướng khoa học, hiện đại.

Đối với vấn đề ngập nghẹt, theo người đứng đầu UBND TP Cần Thơ, thời gian qua TP đã đầu tư nhiều dự án, điển hình là dự án nâng cấp đô thị từ vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới. Bên cạnh đó, TP cũng đã triển khai nâng cấp 7 km trên Quốc lộ 91.

UBND TP Cần Thơ đã giao Sở Xây dựng triển khai lập đồ án quy hoạch chung của TP; trong đó phải quy hoạch đồng bộ hệ thống thoát nước đô thị để khắc phục tình trạng ngập kéo dài. Ảnh: CHÂU ANH

Hiện dự án ODA đã cơ bản hoàn thành, có hệ thống cống ngăn triều tại rạch Khai Luông giúp khu vực nội ô quận Ninh Kiều giảm ngập. Tuy nhiên, dự án nâng cấp Quốc lộ 91 chưa đồng bộ kịp thời; triển khai từ năm 2010 rồi tạm dừng, đến nay mới tập trung làm lại. Khi dự án hoàn thành, tình trạng ngập trên đường Cách Mạng Tháng Tám sẽ cơ bản được giải quyết.

"UBND TP cũng đã giao Sở Xây dựng triển khai lập đồ án quy hoạch chung của TP, trong đó phải quy hoạch đồng bộ hệ thống thoát nước đô thị. Sau khi được phê duyệt, UBND TP sẽ tập trung nguồn lực đầu tư, hạn chế thấp nhất tình trạng ngập sâu kéo dài. Trước mắt sẽ tập trung hoàn thành dự án nâng cấp Quốc lộ 91, theo đó quý I-2026 phải cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng và cuối năm 2027 sẽ hoàn thành dự án", Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thông tin thêm.

UBND TP Cần Thơ sẽ giao dự toán kinh phí cho các xã, phường để đảm bảo nhiệm vụ thường xuyên là khai thông dòng chảy trên các kênh rạch, hệ thống mương cống… cho thoát nước.

Về hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các xã, phường thống kê đầy đủ số liệu để thực hiện hỗ trợ. Tuy nhiên, vừa qua một số địa phương rà soát, báo cáo chưa kịp thời làm ảnh hưởng việc hỗ trợ cây giống, phân thuốc… để người dân tái sản xuất.

"Sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính phối hợp với các xã, phường thực hiện tốt công tác hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai", ông Tuyên nhấn mạnh.

Đã cắt giảm 8 nhà thầu không đủ năng lực của dự án cao tốc trục ngang ĐBSCL

Liên quan đến dự án Bệnh viện Ung bướu TP quy mô 500 giường, người đứng đầu UBND TP Cần Thơ cho hay ngày 14-11, sau khi HĐND TP thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư, ngay chiều cùng ngày UBND TP đã làm việc với các đơn vị thi công yêu cầu triển khai ngay.

"UBND TP đã yêu cầu Sở Y tế cũng như nhà thầu phải có tiến độ rất rõ ràng, cụ thể để đánh giá hằng tuần, hằng tháng. Qua đó, nếu nhà thầu vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý kịp thời để đảm bảo ngày 31-12-2026 phải hoàn thành đưa vào sử dụng", Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nói.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho hay chủ đầu tư dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đã kết thúc hợp đồng 8 nhà thầu yếu kém. Ảnh: CHÂU ANH

Về việc mua máy xạ trị phục vụ Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ theo chỉ đạo của Thủ tướng, ông Tuyên cho hay đã chỉ định xong một máy, dự kiến có máy vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2-2026. Cạnh đó, đã xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất dùng nguồn dự phòng ngân sách đầu tư máy thứ hai, dự kiến hoàn thành trong quý I-2026.

Đối với dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP thừa nhận dự án đang chậm tiến độ. Hiện dự án mới ở giai đoạn gia tải do phụ thuộc nguồn cát các địa phương khác. Qua làm việc, đến nay nguồn cát, đá cơ bản đã được cam kết đáp ứng.

"Vừa qua, TP đã làm việc với chủ đầu tư rà soát, thống kê để xử lý các nhà thầu yếu kém. Theo đó, với 8 nhà thầu không đủ năng lực, chủ đầu tư đã mạnh dạn kết thúc hợp đồng và đề nghị các đơn vị còn lại tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thi công. TP cũng đã cam kết với Thủ tướng Phạm Minh Chính phấn đấu đến tháng 7-2026 sẽ cơ bản hoàn thành dự án", Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết thêm.