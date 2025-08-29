9 phó giám đốc sở ở TP Cần Thơ được nghỉ hưu trước tuổi 29/08/2025 13:36

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ký quyết định cho 9 phó giám đốc sở nghỉ hưu trước tuổi theo các Nghị định 178 và 67. Cạnh đó, Sở Nội vụ đang trình danh sách 569 người nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc tại các sở, ngành của TP và cấp xã.

Ngày 29-8, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi trao quyết định cho các phó giám đốc sở nghỉ hưu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ về nghỉ hưu trước tuổi đối với 9 phó giám đốc Sở.

Cụ thể, ông Nguyễn Thanh Giang (sinh năm 1967), Phó Giám đốc Sở Y tế; ông Dương Vĩnh Hảo (sinh năm 1967), Phó Giám đốc Sở KH&CN; bà Trần Hoài Phương (sinh năm 1969), Phó Giám đốc Sở KH&CN;

Ông Đoàn Trung Kiên (sinh năm 1966), Phó Giám đốc Sở Tư pháp; ông Trần Quốc Thẻo (sinh năm 1968), Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; ông Quách Hoàng Đẹp (sinh năm 1969), Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

Ông Mã Chí Thanh (sinh năm 1968), Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Hữu Ái (sinh năm 1966), Phó Giám đốc Sở Công thương; ông Phạm Nam Huân (sinh năm 1971), Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Theo các quyết định, các ông, bà có tên nêu trên được nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 và 67, để hưởng bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1-9-2025.