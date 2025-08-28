Một sở ở Lâm Đồng có 19 cán bộ cấp trưởng, phó phòng xin nghỉ hưu trước tuổi 28/08/2025 15:41

(PLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng có 19 cán bộ là giám đốc, phó giám đốc trung tâm, trưởng phó phòng xin nghỉ hưu trước tuổi.

Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn đề nghị các thành viên UBND tỉnh có ý kiến về dự thảo quyết định phê duyệt danh sách đối tượng thực hiện chính sách, chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP (Nghị định 178).

Theo Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, sau khi rà soát, tổng hợp hồ sơ theo đề nghị của Sở Xây dựng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Nội vụ đã thẩm định đối với từng hồ sơ theo quy định và tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách đối tượng nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 và Nghị định 67/2025/NĐ-CP của công chức lãnh đạo, quản lý.

Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể: Sở Xây dựng có năm trường hợp (gồm một trưởng phòng, một phó chánh văn phòng và ba phó phòng), Sở Công Thương có ba trường hợp đều là phó phòng và một trường hợp của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh là chánh Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông trước sắp xếp.

Riêng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch có 19 trường hợp gồm sáu giám đốc trung tâm, ba trưởng phòng, bảy phó giám đốc, ba phó phòng, một phó chánh văn phòng sở.

Theo Sở Nội vụ, hiện nay Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng có 71 lãnh đạo/11 phòng, đơn vị trực thuộc sở sau sáp nhập, cao hơn so với quy định 33 nhân sự. Do đó giải quyết cho các trường hợp trên nghỉ việc theo Nghị định 178 là phù hợp.

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các thành viên UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với bốn dự thảo quyết định phê duyệt danh sách đối tượng thực hiện chính sách, chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 của tỉnh Lâm Đồng.

“Do thời gian xem xét, ban hành gấp để triển khai thực hiện, đề nghị các thành viên UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến và gửi về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất 17 giờ ngày 28-8 để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Hết thời hạn nêu trên, nếu không có ý kiến xem như thống nhất với dự thảo”- văn bản nêu.