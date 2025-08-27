Lâm Đồng: Đề nghị phê duyệt 31 trưởng, phó phòng cấp tỉnh xin nghỉ hưu 27/08/2025 11:24

(PLO)- 31 trưởng, phó phòng; phó, chánh văn phòng các sở của ba tỉnh trước sắp xếp xin nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178.

Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gửi các thành viên UBND tỉnh xin ý kiến dự thảo quyết định phê duyệt danh sách đối tượng thực hiện chính sách, chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP (Nghị định 178).

Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, thực hiện Nghị định 178 quy định về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; UBND tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn tiêu chí đánh giá, giải quyết chính sách, chế độ nghỉ việc theo quy định tại Nghị định 178.

Sau khi tiến hành rà soát, tổng hợp hồ sơ theo đề nghị của Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ đã tiến hành thẩm định đối với từng hồ sơ theo quy định và tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách đối tượng nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 và Nghị định 67/2025/NĐ-CP của công chức lãnh đạo, quản lý.

Cụ thể: Thanh tra tỉnh có 16 trường hợp; Sở Tài chính 11 trường hợp; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh 3 trường hợp và Sở Giáo dục và Đào tạo 1 trường hợp.

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các thành viên UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với 4 dự thảo Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng thực hiện chính sách, chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 của tỉnh Lâm Đồng.

“Do thời gian xem xét, ban hành gấp để triển khai thực hiện, đề nghị các thành viên UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến và gửi về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất 17 giờ ngày 27-8-2025 để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Hết thời hạn nêu trên, nếu không có ý kiến xem như thống nhất với Dự thảo”, văn bản nêu.

Được biết 16 trường hợp của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đều là phó, trưởng các phòng nghiệp vụ của Thanh tra và phó, chánh thanh tra Sở của các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông trước sắp xếp.

11 trường hợp ở Sở Tài chính đều là phó, trưởng phòng; phó, chánh Văn phòng của Sở Tài chính Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông trước sắp xếp.

3 trường hợp công chức lãnh đạo, quản lý đều là phó, trưởng phòng Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Đắk Nông trước sắp xếp.

Riêng trường hợp ở Sở Giáo dục Đào tạo là trưởng phòng của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lâm Đồng trước sắp xếp.