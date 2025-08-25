Nhiều lãnh đạo cấp sở ở Lâm Đồng xin nghỉ hưu, thôi việc 25/08/2025 18:59

(PLO)- Trong các trường hợp xin nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ở Lâm Đồng có nhiều cán bộ là lãnh đạo cấp sở.

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có tờ trình đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương để thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng.

Theo Sở Nội vụ Lâm Đồng, sở này nhận được đề nghị thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của các sở Dân tộc và Tôn giáo, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Y tế, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Văn phòng Sở Nội vụ, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Lâm Đồng đối với 20 phó giám đốc sở và một giám đốc trung tâm.

Cũng theo Sở Nội vụ Lâm Đồng, hiện nay UBND tỉnh chưa ban hành quyết định cụ thể số lượng phó giám đốc của từng sở. Tuy nhiên, số lượng phó giám đốc sở dôi dư sau sắp xếp rất nhiều, với 79 người. Do đó, việc xem xét, giải quyết chính sách đối với các trường hợp phó giám đốc sở có đơn xin nghỉ việc, tạo điều kiện để giảm số lượng cấp phó hiện nay là phù hợp…

Căn cứ những nội dung nêu trên, sau khi rà soát hồ sơ do các đơn vị cung cấp và đối chiếu với các quy định hiện hành thì có 21 trường hợp là các phó giám đốc sở và tương đương. Trong đó, gồm 18 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, ba trường hợp nghỉ thôi việc.

Trong đó, có 20 trường hợp đủ điều kiện xem xét giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP; ba trường hợp còn dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu.

16 trường hợp còn trên 5 năm đến tuổi nghỉ hưu; một trường hợp còn đủ 5 năm đến tuổi nghỉ hưu.

Theo một nguồn tin khác, có 20 phó giám đốc sở gửi đơn tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ở Lâm Đồng, gồm Sở Dân tộc và Tôn giáo có ba phó giám đốc, Sở Nông nghiệp và Môi trường có hai phó giám đốc, Sở Công Thương một phó giám đốc, Sở Y tế ba phó giám đốc, Sở Xây dựng ba phó giám đốc, Sở Khoa học và Công nghệ một phó giám đốc, Sở Tư pháp hai phó giám đốc, Sở Nội vụ một phó giám đốc, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh bốn phó trưởng ban. Một trường hợp khác là giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Lâm Đồng.