Gia Lai gỡ vướng để hút vốn đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh 27/09/2025 16:14

Ngày 27-9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Theo ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, hội nghị là dịp để lãnh đạo UBND tỉnh lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đang gặp phải; tìm giải pháp trong thời gian tới.

Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Vướng thủ tục, thiếu kho bãi

Theo UBND tỉnh Gia Lai, trong 8 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đạt 155 triệu USD. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu 92 triệu USD từ các mặt hàng nông sản; xuất khẩu đạt 63 triệu USD, chủ yếu là năng lượng điện, sắt thép, phân bón, vật tư nông nghiệp…

Hiện nay, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh thu hút 37 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký 643 tỉ đồng. Về mặt bằng, khu trung tâm quy hoạch diện tích 155 ha nhưng chỉ mới chuyển đổi mục đích hơn 87 ha.

Cũng theo UBND tỉnh Gia Lai, số lượng dự án chế biến nông lâm sản tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh còn hạn chế, quy mô nhỏ, công nghệ chưa hiện đại, nông sản vẫn xuất khẩu thô là chủ yếu, hệ thống logistics chưa đáp ứng nhu cầu.

Trong khi đó, cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh có vị trí rất thuận lợi, nằm trên quốc lộ 19 nối trực tiếp với cảng Quy Nhơn và các tỉnh Tây Nguyên; nằm trong tam giác phát triển Việt Nam - Lào – Campuchia và hành lang kinh tế Đông – Tây kết nối với các nước Thái Lan - Myanmar - Lào - Việt Nam.

Nêu ý kiến tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Điểm, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quang Sáng Đức Cơ, nói doanh nghiệp của ông chủ yếu nhập khẩu nông sản mì, hạt điều từ Campuchia. Tuy nhiên, khó nhất hiện nay là thiếu sân phơi, kho bãi.

Ông Nguyễn Trọng Điểm, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quang Sáng Đức Cơ, kiến nghị về quy hoạch kho bãi.

“Tôi biết nhập hàng về sẽ có lời nhưng sân phơi, kho bãi, thị trường tiêu thụ hạn hẹp quá nên không dám nhập nhiều, khi qua mùa vụ là hết. Chúng tôi kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai bổ sung quy hoạch kho bãi, sân phơi nhằm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp”- ông Điểm đề xuất.

Tương tự, ông Bùi Trần Nhân Trí, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Giao nhận vận chuyển quốc tế Trường Hải, đề nghị lãnh đạo tỉnh Gia Lai làm việc với chính quyền địa phương ở Campuchia để cấp hạn ngạch vận chuyển, giấy phép lưu thông được thuận lợi.

Theo ông Trí, vướng mắc nhất hiện nay là khâu công tác kiểm tra, thủ tục tại Campuchia rất phức tạp, kéo dài thời gian. Một đoạn đường từ nông trường về cửa khẩu mất khoảng 85 km nhưng có đến tám lần kiểm tra giấy tờ. Về đến cửa khẩu Lệ Thanh thì lại vướng, không thông quan ngay được do yêu cầu phải có văn bản "tươi”, không nhận bản scan, buộc doanh nghiệp phải có chuyến xe riêng chở giấy tờ đi xác nhận.

Bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, UBND Gia Lai tỉnh tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng như giao thông, kho bãi, hệ thống logistics để hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động thông quan, lưu trữ hàng hóa, giấy phép ưu tiên qua lại cửa khẩu.

Bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai.

Đồng thời, có chính sách ưu đãi về thuế, phí dịch vụ tại cửa khẩu nhằm khuyến khích doanh nghiệp mở rộng hoạt động xuất khẩu.

Cam kết gỡ vướng cho khu kinh tế cửa khẩu

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nói tỉnh xác định thương mại biên giới giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Natanakiri của Vương quốc Campuchia không chỉ đơn thuần là hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, mà còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới, góp phần giữ vững quốc phòng – an ninh.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cam kết gỡ vướng, cải cách thủ tục hành chính cho khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cam kết chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động thuận lợi, linh hoạt trong giải quyết các thủ tục đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, rà soát lại các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp để sớm tháo gỡ khó khăn.

Ông Tuấn nói tỉnh cũng cam kết đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để thu hút nhà đầu tư vào khu kinh tế qửa khẩu Lệ Thanh, tiếp tục đầu tư hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh chuyển đổi “cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh – một lần dừng”; định hướng phát triển thương mại biên giới gắn với an sinh vùng biên.

Trong quá trình giải quyết vướng mắc, không hình sự hóa các quan hệ, hoạt động kinh tế, dân sự; giải quyết trên cơ sở đối thoại, minh bạch, tuân thủ pháp luật.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, cuối năm 2025, tỉnh sẽ hoàn thiện quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh giai đoạn 2025-2030, mục tiêu đưa nơi đây trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh trong giai đoạn tới.