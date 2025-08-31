Gia Lai: Làm xuyên đêm phân bổ quà tặng 100.000 đồng cho dân 31/08/2025 12:57

Ngày 31-8, ông Trần Cang, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, cho hay đến sáng 31-8, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai đã hoàn thành chuyển 355 tỉ đồng cho 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh này để tặng quà cho nhân dân nhân 80 năm ngày Quốc khánh 2-9.

Theo ông Cang, sau khi nhận thông báo từ Trung ương, ngày 30-8, Sở Tài chính có văn bản trình UBND tỉnh quyết định phân bổ kinh phí để tặng qua cho hơn 3,5 triệu người dân tại 135 xã, phường.

“Để kịp tặng quà 100.000 đồng cho mỗi người dân mừng Tết Độc lập 2-9, cán bộ Sở Tài chính và Kho bạc đã làm xuyên đêm để hoàn thành công việc. Tại các địa phương, người dân có thể nhận quà bằng nhiều hình thức, qua ứng dụng VneID liên kết với ngân hàng hoặc nhận trực tiếp qua các tổ, nhóm”- ông Cang thông tin.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Theo ông Cang, Gia Lai là tỉnh có diện tích lớn thứ hai cả nước; đặc biệt ở phía tây dân cư phân bố không đồng đều, có những nơi vùng sâu, vùng xa. Do đó, các địa phương cũng phải căng sức, quyết tâm để đảm bảo số tiền đến tay người dân trước Tết Độc lập.

Tại phường Pleiku, chính quyền địa phương đang gấp rút triển khai giải ngân đến người dân. Ông Đặng Toàn Thắng, Chủ tịch UBND phường Pleiku, cho biết chiều 31-8 phường sẽ trao tiền đến người dân vừa qua kênh tài khoản ngân hàng và vừa cấp phát trực tiếp.

Ông Thắng nói thêm cái khó là nhiều công dân chưa có tài khoản VneID nên cần có thống kê đầy đủ từ cơ sở, nhằm đảm bảo hỗ trợ đúng, đủ cho người dân.