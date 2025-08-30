Đà Nẵng bổ sung kinh phí tặng 100.000 đồng cho toàn dân dịp Quốc khánh 2-9 30/08/2025 18:06

Ngày 30-8, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã ký Quyết định bổ sung kinh phí cho ngân sách các phường, xã để chi trả quà tặng người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Chính phủ tặng 100.000 đồng cho toàn dân dịp Quốc khánh 2-9. Ảnh minh họa: PLO

Cụ thể, tổng kinh phí bổ sung là 312,29 tỉ đồng. Trong đó, 292,31 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương và 19,97 tỉ đồng từ kết dư ngân sách TP.

Theo danh sách phân bổ, phường Thanh Khê nhận nhiều nhất với hơn 20 tỉ đồng cho hơn 200.000 người dân; phường Hải Châu hơn 13 tỉ đồng cho hơn 130.000 người dân. Xã La Êê nhận thấp nhất với hơn 237 triệu đồng cho 2.371 người dân, xã đảo Tân Hiệp hơn 261 triệu đồng cho 2.614 người dân...

Nguồn kinh phí nói trên sẽ được chuyển về các phường, xã để chi trả quà tặng 100.000 đồng cho toàn dân theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, hoàn thành trong hai ngày 31-8 và 1-9.

Trường hợp khách quan chưa nhận được, hoặc nhận trực tiếp bằng tiền mặt, người dân có thể lĩnh sau nhưng chậm nhất không quá ngày 15-9.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các địa phương nếu không sử dụng hết kinh phí phải hoàn trả ngân sách; ngược lại, nếu thiếu phải tạm ứng từ ngân sách xã, phường để kịp thời chi trả và quyết toán với Sở Tài chính TP.

Công an TP Đà Nẵng được giao chỉ đạo công an các phường, xã bàn giao danh sách công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để làm căn cứ chi trả. Kho bạc Nhà nước khu vực XIII phối hợp, bảo đảm việc rút và chi kinh phí đúng tiến độ đề ra.

Được biết, sau hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng mới có hơn 3 triệu người dân với 94 đơn vị hành chính cấp xã.