Dấu mốc lịch sử để Gia Lai bước vào kỷ nguyên mới 01/10/2025 12:25

(PLO)- Ngày 1-10, Tỉnh ủy Gia Lai họp báo, cung cấp thông tin chính thức về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030.

“Đây là đại hội của tinh thần khát khao phát triển, là dấu mốc lịch sử quan trọng để Gia Lai bước vào kỷ nguyên mới. Đại hội sẽ đề ra những đường hướng, chiến lược quan trọng nhằm khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của toàn tỉnh Gia Lai sau sáp nhập” - ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai nói về thông điệp của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 tại họp báo, cung cấp thông về Đại hội do Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức ngày 1-10.

Ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai thông tin họp báo về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030. Ảnh: LK.

Theo ông Rah Lan Chung, Đại hội xác định phương châm: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá và phát triển”, là bao hàm những định hướng, mong mỏi của người dân và cấp ủy, chính quyền địa phương trong nhiệm kỳ tới.

Cụ thể, tỉnh Gia Lai sẽ tập trung vào bốn nhóm giải pháp trụ cột, gồm: Xây dựng Đảng, phát triển kinh tế- xã hội, phát huy truyền thống văn hóa và đảm bảo quốc phòng an ninh.

Thông tin chung về Đại hội, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai, cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định phân bổ 450 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đại diện cho 139 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Đại hội sẽ diễn ra trong ba ngày, từ ngày 2-10 đến 4-10-2025, trong đó ngày 3-10 sẽ công bố về thông tin nhân sự nhiệm kỳ mới.

Sáng 1-10, Tỉnh ủy Gia Lai ra mắt Trung tâm Báo chí tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội ở 139/139 (25 Đảng bộ phường, 110 Đảng bộ xã và 4 Đảng bộ cơ quan).

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt 6,71%; GRDP bình quân đạt 3.555 USD/người/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm 68,9%; thu ngân sách đến cuối năm 2025 ước đạt 27.000 tỉ đồng.

Mục tiêu nhiệm kỳ mới, tiếp tục phát triển toàn diện mọi mặt về kinh tế - xã hội, đồng thời tháo gỡ khó khăn, khơi thông những điểm nghẽn. Cụ thể, phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương phấn đấu đạt 10% - 10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 6.300 - 6.500 USD.

Dự kiến, đến năm 2030, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 41.000 tỉ đồng.