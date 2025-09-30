Gia Lai: Lập Sở chỉ huy lâm thời, mở rộng phạm vi tìm kiếm 8 thuyền viên mất tích 30/09/2025 15:41

Ngày 30-9, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan để bàn phương án tìm kiếm, cứu nạn tàu cá có tám thuyền viên mất tích ngoài khơi ngày 27-9.

Tỉnh Gia Lai tổ chức họp khẩn để tìm kiếm, cứu nạn tàu cá và 8 thuyền viên mất tích. Ảnh: ĐQ.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, tàu BD-97258-TS cùng tám thuyền viên mất liên lạc từ ngày 27-9 đến nay vẫn chưa có thông tin.

Tàu cá này do ngư dân Huỳnh Văn Sơn (44 tuổi, ngụ phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) làm chủ kiêm thuyền trưởng.

Cụ thể, thời điểm tàu mất liên lạc từ 20 giờ 13 phút ngày 27-9, vị trí cách Tuy Hòa khoảng 134,9 hải lý và cách tâm bão số 10 khoảng 164 hải lý về hướng Đông Bắc. Nhận định ban đầu cho thấy tàu nằm ngoài khu vực ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã khẩn trương thành lập Sở chỉ huy lâm thời, huy động các tàu cá đang hoạt động gần khu vực tham gia tìm kiếm. Đồng thời, đề nghị hỗ trợ từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực IV, Vùng 4 Hải quân và Cảnh sát biển.

Vị trí mất tích ngoài khơi được xác định, khoanh vùng và mở rộng tìm kiếm thêm 200 hải lý.

Tại cuộc họp, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, xác định đây là sự cố nghiêm trọng trên biển, yêu cầu công tác ứng phó phải nhanh chóng, quyết liệt.

Các đơn vị triển khai cấp bách công tác tìm kiếm, cứu trợ, cụ thể: thành lập Sở chỉ huy lâm thời, hoạt động 24/7 để xử lý và cập nhật thông tin; cùng với đó là mở rộng khu vực tìm kiếm thêm 200 hải lý, thường xuyên phát tín hiệu để huy động tối đa tàu cá hỗ trợ.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, xác định đây là sự cố nghiêm trọng trên biển và yêu cầu lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm thêm 200 hải lý.

+ Sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, xác nhận tàu cá BD-96732-TS bị mắc cạn tại khu vực quần đảo Trường Sa đã được kéo ra khỏi bãi cạn, toàn bộ 11 thuyền viên đều an toàn, sức khỏe ổn định.

Tàu cá BD 96732 của ngư dân Ngô Trái (ngụ phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), mắc cạn trên khu vực đá ngầm ở cụm đảo Nam Yết, đặc khu Trường Sa lúc 3 giờ 30 phút ngày 29-9.