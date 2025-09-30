Thủ tướng chỉ đạo: Khẩn trương hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ 30/09/2025 09:14

(PLO)- Tính đến 23 giờ ngày 29-9, bão số 10 và mưa lũ đã làm 19 người chết, 13 người mất tích, 8 người đang mất liên lạc, 88 người bị thương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 178 ngày 29-9 yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Đã có 19 người chết, 13 người mất tích

Công điện cho biết theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 23 giờ ngày 29-9, bão số 10 và mưa lũ đã làm 19 người chết, 13 người mất tích, 8 người đang mất liên lạc, 88 người bị thương.

Bão số 10 khiến cây xanh gãy đổ la liệt tại Nghệ An. Ảnh: ĐẮC LAM

Cùng với đó, có trên 105.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng (trong đó riêng Hà Tĩnh 78.842 nhà, Nghệ An 19.977 nhà), 3.371 nhà bị ngập, 2.742 hộ bị cô lập, chia cắt; trên 9.400 ha lúa và hoa màu, 1.700 ha thủy sản bị ngập, thiệt hại. Nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, đê kè, cơ sở sản xuất kinh doanh… bị thiệt hại rất nặng nề.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân vùng bị thiên tai bão, lũ vừa qua.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian sớm nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nơi bị ảnh hưởng bão số 10 và mưa lũ tiếp tục thực hiện khẩn trương, nghiêm túc công tác ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và của Thủ tướng Chính phủ tại các công điện vừa qua.

Huy động lực lượng hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố huy động lực lượng, phương tiện cần thiết tiếp cận nhanh nhất những khu vực còn bị chia cắt do thiên tai; triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

Đồng thời, hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, dứt khoát không để bất cứ người người dân nào bị đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ (hoàn thành trước ngày 5-10), không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh khi ốm đau.

Bão số 10 gây ngập diện rộng ở Thanh Hoá. Ảnh: Đặng Trung

Bên cạnh đó, rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do bão, lũ, kịp thời sử dụng dự phòng ngân sách và các nguồn lực của địa phương để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, nhất là các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế theo đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.

Trường hợp dự phòng ngân sách địa phương không đủ nguồn lực chi hỗ trợ, UBND cấp tỉnh khẩn trương có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Tài chính trước 15 giờ ngày 30-9 để tổng hợp xử lý theo quy định. Hoàn thành công tác chi hỗ trợ Nhân dân trước ngày 5-10.

Tổng hợp ngay báo cáo về tình hình bão, lũ trên địa bàn, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả ứng phó của địa phương, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và giải pháp khắc phục, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường (để tổng hợp) trước ngày 1-10.

Hỗ trợ khôi phục sản xuất sau bão lũ

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp. Rà soát, tổng hợp, kịp thời phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của các địa phương về hỗ trợ vật tư, hóa chất, giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất sau bão lũ. Thủ tướng yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 5-10.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý đề xuất hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ của các địa phương theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng trong ngày 1-10.

Các Bộ, cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động hỗ trợ địa phương triển khai khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 10 và mưa lũ để nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân, báo cáo Thủ tướng về tình hình và kết quả khắc phục hậu quả bão, mưa lũ trước 15 giờ hằng ngày.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương triển khai công tác khắc phục hậu quả bão, mưa lũ sau bão.

Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh.