Thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy từ 20 giờ tối nay 29/09/2025 17:49

Chiều 29-9, Bộ trưởng Bộ NN&MT có công điện, lệnh cho Giám đốc Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang mở một cửa xả đáy hồ thuỷ điện Tuyên Quang.

Công điện cho biết, lúc 16 giờ, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 118,86m, mực nước hạ lưu 50,20m, lưu lượng về hồ 1.221 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 579 m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ NN&MT lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 20 giờ ngày 29-9.

Hồ thuỷ điện Tuyên Quang. Ảnh: EVN

Bộ trưởng Bộ NN&MT yêu cầu tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ và các cơ quan liên quan theo quy định.

Cùng thời điểm, Bộ NN&MT cũng có văn bản gửi UBND các tỉnh, TP: Hà Nội, Tuyên Quang, Phú Thọ yêu cầu đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Tuyên Quang.

Văn bản yêu cầu các tỉnh, TP nêu trên tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc về việc mở một cửa xả đáy hồ thuỷ điện Tuyên Quang vào 20 giờ ngày 29-9.

Tổ chức rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Bộ NN&MT.