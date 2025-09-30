48 người chết và mất tích, 105 người bị thương do bão số 10 và lũ 30/09/2025 14:46

(PLO)- Thiệt hại về người và tài sản do bão số 10 và mưa lũ, dông lốc sau bão vẫn đang tiếp tục tăng lên.

Cập nhật đến 13 giờ trưa nay, 30-9, thiệt hại về người và tài sản do bão số 10 (tên quốc tế Bualoi) và mưa lũ, dông lốc sau bão tiếp tục tăng lên.

Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&MT), cho hay đã có 26 người chết, 22 người mất tích, 105 người khác bị thương. Các nạn nhân tập trung tại các tỉnh miền Trung và miền núi phía Bắc. Hiện vẫn chưa liên lạc được với 8 ngư dân của tàu BĐ 97258 TS bị mất liên lạc từ tối ngày 27-9.

Hà Nội ngập lụt nhiều khu phố do ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão Bualoi.

Về nhà ở, có 88 nhà sập đổ; 135.772 nhà hư hỏng, tốc mái; 13.809 nhà ngập. Về nông nghiệp có 25.547 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; 8.760 ha thủy sản bị thiệt hại.

Xảy ra 15 sự cố đê điều; ngập lụt, sạt lở ách tắc giao thông tại 1.366 điểm trên các tuyến đường tại các tỉnh Cao Bằng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị; sạt lở 6.510m kè, bờ sông, bờ biển.

Có 5.661 cột điện bị gãy, đổ, hiện các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đang bị mất điện diện rộng. Cùng với đó là 57.815 cây xanh bị gãy đổ.

Các địa phương hiện đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Bão số 10 Bualoi hình thành từ một vùng áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía Đông Philippines. Tối ngày 26-9, bão đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 10 năm 2025. Đến 24 giờ ngày 28-9, tâm bão trên vùng biển Hà Tĩnh với cường độ cấp 11, giật cấp 14.

Rạng sáng ngày 29-9, bão ở trên đất liền khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh với sức gió cấp 9-10, giật cấp 11-12. Bão có thời gian duy trì gió mạnh liên tục suốt 6-7 giờ đồng hồ. Trưa chiều ngày 29-9, bão số 10 mới suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Mặc dù công tác chỉ đạo được triển khai quyết liệt từ sớm, từ xa, thường xuyên, liên tục, trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo tiền phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là của người dân và chính quyền địa phương nhưng nhiều thiệt hại về người và tài sản của nhân dân do bão gây ra vẫn không tránh khỏi...