Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai 03/10/2025 10:45

(PLO)- Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Ngày 3-10, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, công bố thông tin Bộ Chính trị đã thống nhất việc ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh liên quan để Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Vân công bố các quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định 60 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai; chỉ định 18 người tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Thượng tướng Thái Đại Ngọc, tân Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030

Các phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai gồm ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Châu Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; ông Nguyễn Ngọc Lương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai.