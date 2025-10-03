Gia Lai xác định 5 trụ cột tăng trưởng, 4 khâu đột phá 03/10/2025 14:50

(PLO)- Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất xác định năm trụ cột tăng trưởng, bốn khâu đột phá cho giai đoạn 2025-2030.

Ngày 3-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.

Báo cáo chính trị của đại hội do ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, trình bày ghi nhận những thành tựu to lớn của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Gia Lai đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030

Phấn đấu đưa tỉnh Gia Lai thành tỉnh phát triển khá

Đại hội xác định mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2025-2023 là xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội; phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí, khát vọng vươn lên.

Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tư nhân; xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI); phấn đấu đưa tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá và cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Gia Lai đề ra 33 chỉ tiêu chủ yếu.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai xác định năm trụ cột tăng trưởng và bốn khâu đột phá.

Năm trụ cột tăng trưởng gồm:

1. Tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo lớn mạnh, trở thành trụ đỡ của nền kinh tế, dựa trên lợi thế về lao động, nông nghiệp và khai thác có hiệu quả hành lang kinh tế Đông - Tây, nhất là khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển, trên trục quốc lộ 19 và cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; tạo đột phá về phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo, công nghiệp xanh, hình thành trung tâm năng lượng tái tạo của vùng; hỗ trợ chuyển đổi xanh; phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) gắn với hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo cấp vùng.

Lãnh đạo Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn dựa trên lợi thế biển, sinh thái núi rừng, di sản văn hóa Tây Nguyên, văn hóa Chămpa, văn hóa lịch sử, cách mạng; các loại hình nghệ thuật truyền thống, võ cổ truyền; đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng.

3. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp bền vững dựa trên lợi thế của tỉnh có đất đỏ bazan, có đồng bằng, có đồi núi thấp để phát triển các vùng chuyên canh lớn, có biển để phát triển thủy sản công nghệ cao, hình thành các “cứ điểm nông - công nghiệp”, xây dựng mô hình vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao các chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của tỉnh.

4.Phát triển dịch vụ cảng - logistics bao gồm cảng biển, ga đường sắt, cảng hàng không, cảng cạn dọc theo quốc lộ 19, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, hình thành các trung tâm logistics từ cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đến cảng Quy Nhơn.

5. Phát triển đô thị nhanh và bền vững gắn với phát triển thị trường bất động sản công nghiệp, đô thị, bất động sản du lịch, hạ tầng dịch vụ; kinh tế đô thị đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Bốn khâu đột phá gồm:

1.Đột phá trong việc thể chế hóa và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Trung ương, làm nền tảng thể chế, tạo động lực để tỉnh Gia Lai vươn mình trong kỷ nguyên mới.

2.Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; coi đây là động lực mới quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

3. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

4. Tạo sự đột phá trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng cảng - logistics, hạ tầng công nghiệp - thương mại - dịch vụ, hạ tầng số.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Để Gia Lai trở thành cực tăng trưởng quan trọng

Thay mặt Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhấn mạnh dấu mốc lịch sử ngày 1-7-2025, tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định hợp nhất thành tỉnh Gia Lai đã mở ra không gian phát triển mới, hình thành một thực thể chính trị - hành chính - kinh tế mới, không chỉ lớn về quy mô, mà còn mạnh về năng lực cạnh tranh, có tiềm năng tăng trưởng toàn diện, khả năng hội nhập sâu vào chuỗi giá trị quốc gia và toàn cầu.

Đó là sự kết hợp của truyền thống anh hùng cách mạng, với bản sắc văn hóa đậm đà hồn cốt Tây Nguyên, với đặc sắc văn hóa biển đảo của miền “đất võ, trời văn” và ý chí vượt khó, khát vọng bứt phá vươn lên.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, để hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Đảng bộ tỉnh Gia Lai cần tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Ông Nghĩa yêu cầu Đảng bộ tỉnh Gia Lai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp bảo đảm thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp.

Ông Nghĩa nhấn mạnh Đảng bộ tỉnh Gia Lai cần ưu tiên mọi nguồn lực để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai

Trong đó, tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng số, hạ tầng thủy lợi đa mục tiêu. Phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, vùng nguyên liệu lớn gắn với chế biến sâu, sản xuất sạch, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững.

Phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo để trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng tái tạo và công nghiệp số của vùng. Phát triển khu thương mại tự do, trung tâm logistics gắn với các khu công nghiệp, hệ thống cảng biển, cảng cạn, cảng hàng không. Ưu tiên phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xanh, bền vững.

Tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Theo ông Nghĩa, cần gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường. Triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình tạo việc làm, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt coi trọng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.