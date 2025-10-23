Doanh nghiệp Thái Lan đầu tư hơn 100 triệu USD vào những lĩnh vực nào ở Gia Lai? 23/10/2025 19:33

(PLO)-Tỉnh Gia Lai xác định Khu Công nghiệp Becamex Bình Định là hạt nhân quan trọng đón dòng vốn FDI chất lượng cao, trong đó có doanh nghiệp Thái Lan.

Ngày 23-10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư Thái Lan - Gia Lai năm 2025, với sự tham dự của nhiều doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp Thái Lan.

UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư Thái Lan - Gia Lai năm 2025.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, Thái Lan hiện là một trong những đối tác đầu tư ổn định của Gia Lai, với 9 dự án FDI đang hoạt động, tổng vốn đăng ký hơn 100 triệu USD, đứng thứ 5 trong số các quốc gia/vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Các dự án của Thái Lan tập trung chủ yếu vào thương mại, dịch vụ, công nghiệp chế biến, thủy sản và logistics.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp tập trung trao đổi những vấn đề thiết thực như chính sách thuế, nguồn lao động, năng lượng điện, nước và lợi thế của Gia Lai trong thu hút đầu tư.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, khẳng định sẽ đồng hành cùng các nhà đầu tư, lấy sự thành công của doanh nghiệp là thành công của địa phương.

Đồng thời, cam kết kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn để các doanh nghiệp và nhà đầu tư Thái Lan yên tâm tìm hiểu cơ hội, triển khai dự án, phát triển lâu dài, bền vững tại địa phương.

Các doanh nghiệp ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Trong chiến lược thu hút đầu tư giai đoạn hiện nay, tỉnh Gia Lai xác định Khu Công nghiệp Becamex Bình Định là hạt nhân quan trọng, đóng vai trò cửa ngõ tiếp nhận dòng vốn FDI chất lượng cao, trong đó có doanh nghiệp Thái Lan.

Khu công nghiệp có quy mô 1.425 ha, gồm 1.051 ha dành cho phát triển công nghiệp và 374 ha cho khu đô thị, thương mại, dịch vụ.

Đến nay, khu công nghiệp đã thu hút 9 nhà đầu tư với 11 dự án đến từ Đức, Đan Mạch, Hà Lan, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… với tổng diện tích hơn 100 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến trên 284 triệu USD.