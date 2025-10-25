Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh
Thời sự
Ông Hồ Quốc Dũng: Từ Bí thư Gia Lai đến Phó Thủ tướng Chính phủ
25/10/2025 11:16
(PLO)- Ông Hồ Quốc Dũng đã được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.
Quá trình công tác của tân Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng
Sáng nay, Quốc hội quyết định nhân sự Phó Thủ tướng và một số bộ trưởng
KỲ HỌP THỨ 10 - QUỐC HỘI KHÓA XV
Sáng nay, Quốc hội quyết định nhân sự Phó Thủ tướng và một số bộ trưởng
25/10/2025 04:59
Quốc hội thông qua nghị quyết bổ sung phó Thủ tướng
24/10/2025 18:19
Đề xuất báo chí ở Hà Nội, TP.HCM theo hướng tổ hợp đối với những thương hiệu lớn
24/10/2025 14:27
Nội dung: NGUYỄN THẢO - Đồ họa: KIÊN YÊN
Hôm nay, Quốc hội làm công tác nhân sự
'Mong Quốc hội tiếp tục ủng hộ để TP.HCM có một thể chế tương thích với siêu đô thị'
Ngày làm việc thứ 2, Quốc hội thảo luận tổ về nhiều nội dung quan trọng liên quan kinh tế - xã hội
#hồ quốc dũng
#Phó Thủ tướng Chính phủ
#bí thư gia lai
Chớp mắt mất tiền tỉ - Bài 2: Tưởng 'kèo thơm' ai ngờ mất trăm triệu
Longform
Người tiêu dùng cần gì ở thức uống hỗ trợ dinh dưỡng?
Nhóm bác sĩ dỏm chuyên truyền nước cất, vitamin... lừa hơn 17 tỉ đồng ở TP.HCM
Nhà Trắng lên tiếng thông tin ông Trump đặt tên ông cho phòng khiêu vũ Nhà Trắng
Nga lên tiếng sau khi tân thủ tướng Nhật nói về khả năng ký hiệp ước hoà bình
1 phụ nữ ở Đắk Lắk vi phạm giao thông 7 lần trong 7 ngày
Có tin đặc phái viên Nga tới Mỹ đàm phán sau đòn trừng phạt của Washington
Lâm Đồng: Người dân Phan Thiết lại trúng 14 tờ đặc biệt xổ số kiến thiết
Công an xác minh vụ thanh niên đánh 2 nam sinh bằng nón bảo hiểm
Người Nhật Bản chuộng thịt gà chế biến của Việt Nam
Sập bẫy đơn hàng ảo, mất cả trăm triệu
Điểm tin ANTT: Quá trình Lương Bằng Quang và Ngân 98 chi tiền 'chạy án'; Xử phạt vụ 6 người mẫu váy trắng quảng cáo cờ bạc tại sân Pickleball
Công ước Hà Nội: Dấu ấn Việt Nam trong đối thoại toàn cầu về an ninh mạng
Diễn biến mới vụ bé gái 9 tuổi bị mẹ ruột và bạn trai của mẹ ép nhúng lưỡi vào nước sôi
Bộ máy Chính phủ có 3 tân Bộ trưởng
25/10/2025 11:47
Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2026
25/10/2025 11:39
Video mưa lớn khiến phố biển Tuy Hòa ngập, dân bì bõm dắt xe lội nước
25/10/2025 11:22
Ông Đỗ Thanh Bình làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ
25/10/2025 11:22
Quá trình công tác của tân Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh
Infographic
25/10/2025 11:17
Ông Lê Quang Mạnh làm Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
25/10/2025 11:17
Ông Hồ Quốc Dũng được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ
25/10/2025 11:12
Chân dung nữ Phó Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam
Infographic
25/10/2025 11:09
Bà Phạm Thị Thanh Trà làm Phó Thủ tướng Chính phủ
25/10/2025 11:05
Nhiều cá nhân của Công an TP.HCM nhận Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công
25/10/2025 10:50
Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen Công an TP.HCM
25/10/2025 10:34
Nửa đêm CSGT dùng xe đặc chủng đưa bé gái 9 tuổi đi lạc 40km về với gia đình
25/10/2025 10:06
Khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội
25/10/2025 09:50
Khai mạc Đại hội thi đua yêu nước TP.HCM, hiện thực hóa khát vọng siêu đô thị quốc tế trong tương lai
LENS
25/10/2025 09:41
Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria
25/10/2025 09:38
Chớp mắt mất tiền tỉ - Bài 3: Vỡ mộng 'tình yêu online'
Longform
25/10/2025 09:22
Cơ quan Phát triển Pháp (AFD): 30 năm đồng hành cùng người dân Việt Nam
25/10/2025 09:10
TP Cần Thơ có tân Chánh Văn phòng UBND
25/10/2025 09:04
Công ước Hà Nội - Biểu tượng của bản lĩnh và khát vọng Việt Nam
25/10/2025 06:00
Công ước Hà Nội - Khung pháp lý toàn cầu về xử lý tội phạm mạng
LENS
25/10/2025 05:39
