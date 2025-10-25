Sáng nay, Quốc hội quyết định nhân sự Phó Thủ tướng và một số bộ trưởng 25/10/2025 04:59

(PLO)- Trong phiên làm việc sáng nay, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng và một số bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng nay (25-10), Quốc hội tiếp tục phiên làm việc của Kỳ họp thứ 10 và tập trung vào công tác nhân sự.

Đáng chú ý, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng và một số bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: QH

Trước đó, chiều 24-10, Quốc hội nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về bổ sung số lượng phó Thủ tướng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Sau đó, Quốc hội họp tại hội trường nghe trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn về bổ sung số lượng Phó Thủ tướng.

Quốc hội sau đó đã thông qua Nghị quyết bổ sung số lượng Phó Thủ tướng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV với 430/434 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành.

Cuối buổi, Quốc hội đã nghe Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban KH,CN&MT của Quốc hội; Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Quốc hội cũng nghe Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng và một số bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026.

Hiện nay, bộ máy Chính phủ có Thủ tướng Phạm Minh Chính và bảy Phó Thủ tướng, gồm các ông: Nguyễn Hòa Bình là Phó Thủ tướng Thường trực, Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng và Mai Văn Chính.