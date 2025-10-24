Đề xuất báo chí ở Hà Nội, TP.HCM theo hướng tổ hợp đối với những thương hiệu lớn 24/10/2025 14:27

(PLO)- Đại biểu Quốc hội cho rằng dự thảo Luật Báo chí sửa đổi lần này cần xem xét lại khách quan việc quy hoạch báo chí, mục tiêu là giúp báo chí cách mạng thực sự mạnh hơn.

Trong phiên thảo luận tổ ngày 23-10, liên quan đến dự thảo Luật Báo chí sửa đổi, một số đại biểu Quốc hội cho rằng với những địa phương lớn như TP.HCM và Hà Nội... cần được phép thành lập cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, giúp giữ lại các thương hiệu lớn, có uy tín.

Đại biểu Trần Hữu Hậu (đoàn Tây Ninh). Ảnh: PHẠM THẮNG

Cần xem xét lại khách quan việc quy hoạch báo chí

Theo đại biểu Trần Hữu Hậu (đoàn Tây Ninh), thời gian qua thực hiện quy hoạch báo chí đã đạt những thành quả rất lớn, giúp hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam mạnh hơn, trong sạch hơn. Đây là điều không ai phủ nhận.

Đại biểu Trần Hữu Hậu cho rằng dự thảo Luật Báo chí sửa đổi lần này cần xem xét lại khách quan việc quy hoạch báo chí. Mục tiêu làm sao từ quy hoạch báo chí để rút ra bài học sâu sắc, phù hợp, để tổ chức và sắp xếp lại các cơ quan báo chí, giúp báo chí cách mạng thực sự mạnh hơn chứ không yếu đi.

Chẳng hạn trong Điều 16 của dự thảo luật quy định cơ quan báo chí có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản theo quy định của pháp luật. Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; có cơ chế đặc thù về tài chính; được thành lập phù hợp với chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Như vậy, có thể hiểu cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là một cơ quan báo chí và có cơ quan trực thuộc cũng là cơ quan báo chí “con” nhưng có tư cách pháp nhân và do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tức là cơ quan trung ương.

Ở khoản 7 của điều này quy định, cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí. Như vậy, theo cách hiểu của đại biểu, ở các tỉnh sẽ chỉ có một cơ quan báo, phát thanh, truyền hình trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy. Các cơ quan này sẽ chỉ có những sản phẩm báo chí trực thuộc và các báo khi sáp nhập sẽ không được tự chủ mà phụ thuộc.

Ông Hậu cho rằng ở TP.HCM, hiện có hàng loạt báo chí có thương hiệu, song nếu theo quy định này, theo cách hiểu của ông thì cơ quan báo chí TP.HCM sẽ có một cơ quan báo chí, gồm các báo trên nhập lại, trở thành những tờ chuyên đề, chuyên san như một số đơn vị đang làm.

Từ đó, ông Hậu cho rằng với một số địa phương như TP.HCM và Hà Nội, cần được phép thành lập cơ quan truyền thông đa phương tiện, cụ thể là tập đoàn truyền thông.

Trong tập đoàn đó sẽ bao gồm cơ quan truyền thông là những cơ quan báo chí mạnh, được tự chủ hoàn toàn, chứ không phải là những cơ quan báo chí, đài phát thanh trực thuộc trong một cơ quan báo chí.

"Nên có thêm loại hình cơ quan truyền thông đa phương tiện ở một số tỉnh, thành phố mạnh, có đủ tiềm lực và họ có đủ tự chủ hoàn toàn" - đại biểu Hậu đề nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: QH

Nếu báo chí địa phương làm tốt thì có thể theo hướng tổ hợp

Nêu ý kiến tại tổ, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho hay dự án luật cho biết khái niệm về cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện đã được đề cập trong các văn kiện của Đảng.

Ngoài ra, Quyết định 362/2019 của Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ 6 cơ quan báo chí được định hướng xây dựng thành tổ hợp truyền thông chủ lực đa phương tiện là Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân. Từ cơ sở đó, dự thảo Luật Báo chí sửa đổi đã đưa ra quy định này.

Ngoài sáu cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, ông Vinh cho biết cơ quan thẩm tra đề xuất bổ sung các cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện ở một số địa phương lớn.

Ông nhìn nhận Hà Nội, TP.HCM có nhiều cơ quan báo chí, nếu các cơ quan đó làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, có uy tín… thì bản thân các địa phương này có thể theo hướng tổ hợp.

“Đối với cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, ban soạn thảo đang đề xuất để Chính phủ quy định chi tiết, đảm bảo linh hoạt trên thực tiễn" - ông Vinh nói.