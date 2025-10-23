Đại biểu Quốc hội: Xem việc phá sản của doanh nghiệp như vòng đời sinh-lão-bệnh-tử 23/10/2025 14:27

(PLO)- Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân cho rằng từ "phá sản" thường được hiểu theo nghĩa xấu nhưng thực tế đây là quá trình bình thường của hoạt động doanh nghiệp, cũng như vòng đời sinh-lão-bệnh-tử của con người.

Sáng 23-10, tiếp tục kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về dự án Luật Phá sản sửa đổi.

Phá sản cũng như vòng đời sinh-lão-bệnh-tử

Tại đoàn TP.HCM, đại biểu Trần Hoàng Ngân cho hay ông hài lòng với nhiều điểm mới đã được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo lần này.

Ông Trần Hoàng Ngân nêu thực tế mỗi một năm, số lượng doanh nghiệp dừng hoạt động và rút lui khỏi thị trường rất lớn, như năm 2024 có gần 200.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, rút lui khỏi thị trường. Còn chín tháng đầu năm 2025, gần 175.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, trong đó 22,3 nghìn doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể.

Tuy nhiên, số liệu thống kê cho thấy hơn 10 năm qua, chỉ khoảng 1.000 doanh nghiệp, vụ việc được làm thủ tục phá sản.

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM). Ảnh: PHẠM THẮNG

Ông cho rằng nếu không giải quyết được việc phá sản thì hệ lụy kéo theo là những tranh chấp giữa các đối tác, giữa các chủ nợ với nhau. “Từ ‘phá sản’ thường được hiểu theo nghĩa xấu nhưng thực tế đây là quá trình bình thường trong của hoạt động doanh nghiệp, cũng như vòng đời sinh-lão-bệnh-tử của con người”- vẫn lời ông Ngân.

Vị đại biểu đoàn TP.HCM đánh giá cao việc TAND Tối cao bổ sung nhiều quy định liên quan đến việc phục hồi của doanh nghiệp. Luật hiện hành có đề cập đến chính sách hỗ trợ cho việc này nhưng rất ít, dự thảo lần này đã bổ sung những điều khoản rất cụ thể.

“Nếu có khả năng níu kéo, có khả năng cứu được thì giống như trong ngành y, chúng ta phải nỗ lực cứu” - ông Ngân nêu quan điểm.

Nêu ý kiến tại phiên thảo luận tổ, Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí cho biết định hướng khi sửa luật này nhằm mở rộng phạm vi của luật, bổ sung thêm thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã. Ngoài ra, mục tiêu lớn nhất hướng đến là giải quyết nhanh thủ tục phá sản.

“Nhu cầu phục hồi, kể cả phá sản là rất lớn nhưng việc giải quyết của chúng ta chậm. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến cả nền kinh tế vì nguồn lực không được khơi thông” - ông Lê Minh Trí nhấn mạnh.

Rất khó lợi dụng chính sách của nhà nước

Một trong những nội dung đáng chú ý, dự thảo luật quy định Nhà nước có chính sách hỗ trợ về thuế, tín dụng, lãi suất, tài chính đất đai và các biện pháp hỗ trợ khác cho doanh nghiệp, hợp tác xã gặp khó khăn trong kinh doanh thực hiện thủ tục phục hồi, phá sản nhằm tái cơ cấu, khôi phục hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh một cách có trật tự, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, lành mạnh hóa nền kinh tế.

Căn cứ vào khả năng cân đối nguồn lực của Nhà nước ở từng thời kỳ, Chính phủ xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong thủ tục phục hồi, phá sản; ban hành quy định để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong thủ tục phục hồi, phá sản.

Nội dung trên được cơ quan chủ trì soạn thảo là TAND Tối cao tiếp thu trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra sơ bộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Phá sản (sửa đổi).

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho hay một số ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định tại dự thảo Luật theo hướng Nhà nước sẽ giãn, hoãn các loại thuế cho doanh nghiệp, hợp tác xã nợ thuế trong giai đoạn thực hiện phục hồi hoặc trong thời hạn nhất định kể từ ngày Tòa án công nhận Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh có hiệu lực.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác đề nghị cân nhắc quy định tiêu chí, căn cứ, cơ sở để xác định doanh nghiệp, hợp tác xã đủ điều kiện phục hồi và trách nhiệm của các chủ thể tham gia phục hồi, tránh tình trạng lợi dụng kéo dài thời gian phục hồi, tăng thêm thiệt hại cho các bên có liên quan so với việc cho áp dụng ngay thủ tục phá sản.

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí trình bày tờ trình dự án Luật.

Về nội dung này, Chánh án Lê Minh Trí cho rằng Nhà nước cần hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã gặp khó khăn trong kinh doanh thực hiện thủ tục phục hồi, phá sản, nhưng “hỗ trợ như thế nào cho công bằng, hợp lý”.

Trước ý kiến đại biểu lo ngại sẽ có sự lợi dụng chính sách hỗ trợ này của nhà nước, Chánh án khẳng định: “Rất khó lợi dụng”.

“Việc phục hồi hay không là do doanh nghiệp, chủ nợ quyết định, họ có yêu cầu mình mới đáp ứng. Mặt khác, chính sách của nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp là giãn nợ chứ không phải miễn nợ, chúng ta không có quyền can thiệp vào trách nhiệm trả nợ của doanh nghiệp nên cũng không cần lo” - ông Lê Minh Trí nói.