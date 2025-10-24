Hôm nay, Quốc hội làm công tác nhân sự 24/10/2025 06:03

(PLO)- Chiều nay, Quốc hội sẽ dành trọn thời gian để họp về công tác nhân sự. Nội dung này, Quốc hội làm việc theo chương trình riêng.

Sáng nay (24-10), tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi).

Quốc hội cũng thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật.

Đáng chú ý, buổi chiều, Quốc hội sẽ dành trọn thời gian để tiến hành công tác nhân sự. Nội dung này, Quốc hội làm việc theo chương trình riêng.

Các đại biểu tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: QH

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 13, Trung ương khóa XIII đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khoá XV bầu các chức danh: Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu của Quốc hội.

Trung ương cũng cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị giới thiệu Quốc hội phê chuẩn các chức danh gồm phó Thủ tướng, bộ trưởng Bộ Ngoại giao, bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Tại họp báo chương trình kỳ họp hôm 17-10, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu Tạ Thị Yên cho biết trên cơ sở quyết định của Trung ương và tờ trình của các cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội sẽ xem xét để quyết định một số nội dung nhân sự thuộc thẩm quyền.

Cụ thể là việc bầu, phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo cấp cao trong bộ máy Nhà nước.

“Đây là hoạt động thường xuyên nhằm bảo đảm sự kế thừa, ổn định và hiệu quả hoạt động của bộ máy trong tình hình mới” – bà Yên nói và khẳng định toàn bộ quy trình về nhân sự được thực hiện đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch. Đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện quyền, trách nhiệm trước Nhân dân và cử tri thông qua việc bỏ phiếu kín để bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ.

“Công tác nhân sự tại kỳ họp này là bước kiện toàn bộ máy cuối nhiệm kỳ, vừa chuẩn bị cho nhiệm kỳ Quốc hội mới, vừa tạo nền tảng cho bộ máy Nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn dưới sự lãnh đạo của Đảng nên công tác nhân sự được thực hiện thận trọng, đúng quy trình” - bà Yên nhấn mạnh.