Ngày làm việc thứ 2, Quốc hội thảo luận tổ về nhiều nội dung quan trọng liên quan kinh tế - xã hội 21/10/2025 05:58

(PLO)- Quốc hội sẽ dành thời gian cả ngày để thảo luận ở tổ về các vấn đề liên quan phát triển kinh tế - xã hội cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Hôm nay (21-10), Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 10.

Cụ thể, Quốc hội sẽ dành thời gian cả ngày để thảo luận ở tổ về các vấn đề liên quan phát triển kinh tế - xã hội; các báo cáo của Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2025.

Ngoài ra, các đại biểu cũng thảo luận về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, TAND Tối cao, VKSND Tối cao…

Trước đó, trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025, dự kiến kế hoạch năm 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá nhiệm kỳ 2021-2025 dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng chúng ta đã đạt và vượt 22/26 các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu.

Đáng chú ý, kinh tế Việt Nam khẳng định đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới. GDP năm 2025 dự kiến tăng trên 8%; bình quân giai đoạn 2021 - 2025 tăng 6,3%, cao hơn nhiệm kỳ trước (6,2%).

Quốc hội thảo luận ở tổ cả ngày về nhiều nội dung quan trọng liên quan kinh tế - xã hội. Ảnh: QH

Nhiều dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm được xử lý quyết liệt, đạt kết quả tích cực, góp phần giải phóng nguồn lực cho phát triển. Tháo gỡ vướng mắc, đưa vào sản xuất, kinh doanh gần 1.200 dự án với tổng giá trị 675.000 tỉ đồng. Chính phủ cũng đang chỉ đạo rà soát, phân loại, đề xuất các cấp có thẩm quyền tiếp tục xử lý gần 3.000 dự án các loại với tổng vốn hàng triệu tỷ đồng và quy mô sử dụng đất hàng trăm nghìn ha.

Các cấp, các ngành đã triển khai quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Chính phủ và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền…

“Chúng ta đã giữ được “trong ấm, ngoài êm”, được Nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao; tiếp tục tạo xu thế đổi mới; tạo đà phát triển nhanh, bền vững; tạo lực phát triển bao trùm, toàn diện; tạo khí thế bước vào kỷ nguyên mới và củng cố, tăng cường niềm tin vững chắc của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Người đứng đầu Chính phủ, năm 2026, Chính phủ sẽ tập trung ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Cùng đó, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính hiện đại, thông minh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông và giải phóng mọi nguồn lực...

Chỉ rõ 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cần thực hiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là pháp luật về đầu tư, kinh doanh; đưa thể chế, pháp luật trở thành “đột phá của đột phá” và lợi thế cạnh tranh.

Trong đó, năm 2026, cắt giảm, đơn giản hoá 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, mâu thuẫn; cắt giảm 50% thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024.

Liên quan đến đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng chiến lược, Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến các công trình giao thông trọng điểm, hệ thống đường sắt, sân bay quốc tế, cảng biển, hạ tầng năng lượng, hạ tầng đô thị, hạ tầng số. Cùng đó, có cơ chế, chính sách đột phá để khai thác hiệu quả không gian biển, không gian vũ trụ, không gian ngầm... với tinh thần “vươn ra” biển lớn, “tiến sâu vào” lòng đất và “bay cao lên” vũ trụ.