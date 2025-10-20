5 năm, lãnh đạo Chính phủ có hơn 400 chuyến công tác tới địa phương 20/10/2025 15:24

(PLO)- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đã có hơn 400 chuyến công tác, làm việc với địa phương, cơ sở để kiểm tra, hướng dẫn thi hành Hiến pháp, pháp luật và nắm thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Chiều 20-10, Quốc hội dành thời gian nghe các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026.

Trình bày báo cáo của Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đánh giá trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ, Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đã đoàn kết, thống nhất, hành động quyết liệt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, để lại nhiều dấu ấn nổi bật.

Kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt về cơ chế

Ông Nguyễn Hòa Bình cho hay giai đoạn 2021 - 2025, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đã có hơn 400 chuyến công tác, làm việc với địa phương, cơ sở để kiểm tra, hướng dẫn thi hành Hiến pháp, pháp luật và nắm chắc tình hình thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Cùng với đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức, thi hành pháp luật; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm nguồn lực để thực hiện.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: QUANG PHÚC

Chính phủ cũng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Qua đó, góp phần tạo sự chủ động, linh hoạt cho địa phương, khơi thông, giải phóng các nguồn lực cho phát triển.

Nhờ đó, Hiến pháp, pháp luật được tôn trọng và chấp hành nghiêm túc. Các Nghị quyết của Quốc hội đã được thực hiện kịp thời, hiệu quả, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Đặc biệt, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, chuyển từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”; chủ động, tích cực đề xuất nhiều dự án luật với cơ chế, chính sách thông thoáng, kiến tạo. Điều này góp phần hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN và thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, kịp thời tháo gỡ “điểm nghẽn”, “nút thắt” về cơ chế.

Đáng chú ý, thực hiện chủ trương của Trung ương và Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức Chính phủ tinh gọn, khoa học, kết thúc sứ mệnh lịch sử của cấp huyện, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

“Cho đến nay, bộ máy chính quyền từ Trung ương đến cơ sở đã dần đi vào nền nếp, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, được nhân dân đánh giá cao” - Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho hay.

Đặc biệt, Chính phủ, Thủ tướng đã ban hành và tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh.

Cùng với đó, triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia thành điểm “một cửa số” tập trung, duy nhất quốc gia.

Chính phủ cũng đẩy mạnh phòng, chống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hiệu quả theo tinh thần của Ban Chỉ đạo Trung ương; hoàn thiện, trình cấp thẩm quyền các văn bản pháp luật về thanh tra, phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo kéo dài, vượt cấp lên Trung ương, có nguy cơ trở thành “điểm nóng”…

Đại biểu nghe các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: QH

Tiếp tục tinh gọn bộ máy

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho hay thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo khắc phục những hạn chế, bất cập và thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó tập trung vào 12 nội dung trọng tâm.

Đáng chú ý, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chính quyền địa phương hai cấp. Tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, huy động mọi nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính, kiểm soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

Một nhiệm vụ khác là thúc đẩy tăng trưởng cao gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế...

“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo” - Phó Thủ tướng cho biết.