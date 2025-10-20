Cử tri lo lắng về biến động khó lường của giá vàng, bất động sản, dự án treo 20/10/2025 11:32

(PLO)- Báo cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết dù vui mừng trước nhiều thành tựu, cải cách lớn của đất nước, tuy nhiên cử tri, Nhân dân bày tỏ lo lắng với tình trạng lạm phát, thiên tai, dự án treo và lừa đảo qua mạng.

Sáng nay (20-10), kỳ họp 10, kỳ họp thường kỳ cuối cùng của Quốc hội khoá XV đã chính thức khai mạc.

Báo cáo tại đây, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết đã có hơn 2.400 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước gửi tới kỳ họp 10 của Quốc hội.

Chính quyền hai cấp gần dân, sát dân hơn

Ông Đỗ Văn Chiến cho hay cử tri và Nhân dân đánh giá cao cuộc “cách mạng” sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đặc biệt là mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai từ tháng 7.

“Qua hơn ba tháng hoạt động, cấp xã được phân cấp, phân quyền, giải quyết thủ tục hành chính, các công việc của Nhân dân tốt hơn” - ông Chiến nói.

Cũng theo ông Chiến, cử tri, Nhân dân bày tỏ sự vui mừng, tự hào trước thành công của các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, coi đây là ngày hội lớn của toàn dân, góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Ảnh: QH

Cử tri, Nhân dân cũng vui mừng, phấn khởi với việc việc Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chính sách thiết thực nâng cao đời sống Nhân dân, như hoàn thành chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo; miễn học phí đến hết phổ thông; hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ, miễn giảm viện phí; xây dựng trường nội trú tại 248 xã biên giới; phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp.

Cử tri, Nhân dân cũng ghi nhận cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được thực hiện quyết liệt, ngày càng thực chất và hiệu quả. Công tác thanh tra, điều tra, xử lý các vụ việc được đẩy mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Đáng chú ý, cử tri, Nhân dân đánh giá cao Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XV, cho rằng kỳ họp đã “tháo gỡ điểm nghẽn”, hoàn thiện thể chế, kịp thời phục vụ cho bộ máy vận hành sau sắp xếp. Các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng công an, đã mạnh tay trấn áp tội phạm lừa đảo qua mạng, sản xuất hàng giả và gây ô nhiễm môi trường.

Báo cáo cho hay, nhiều ý kiến cũng rất quan tâm đến Đại hội đại biểu Đảng các cấp, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng lớn vào Đại hội XIV của Đảng, cho rằng đây là thời khắc mở ra “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, trong đó Nhân dân là chủ thể, đối tượng được thụ hưởng.

Bốn mối lo của cử tri

Bên cạnh niềm phấn khởi, cử tri và Nhân dân vẫn bày tỏ một số lo lắng, trăn trở. Cử tri cho rằng chính sách áp thuế quan của Mỹ, dù đã được điều chỉnh, vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Bên cạnh đó, lạm phát toàn cầu cùng biến động khó lường của giá vàng, bất động sản đang tác động mạnh đến kinh tế trong nước.

Khu vực kinh tế tư nhân vẫn đối mặt nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và việc làm của người lao động. Nhiều cử tri cũng băn khoăn về tình trạng sản phẩm nông nghiệp thiếu thị trường tiêu thụ ổn định, trong khi giá nguyên vật liệu và tiền điện liên tục tăng cao.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân gửi đến kỳ họp 10, Quốc hội khoá XV. Ảnh: QH

Liên quan đến an toàn xã hội, người dân lo ngại tình trạng vi phạm quy định về phòng chống cháy nổ vẫn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ cao gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Cùng với đó, thiên tai diễn biến bất thường, với hiện tượng “bão chồng bão, lũ chồng lũ”, đã để lại hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt tại các vùng miền Trung và miền Bắc.

Cử tri phản ánh tình trạng ngập lụt, tắc đường tại Hà Nội và TP.HCM vẫn chưa được giải quyết hiệu quả, đồng thời mong Đảng và Nhà nước có giải pháp căn cơ hơn trong ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường đất, nước, không khí để người dân có cuộc sống an toàn, ổn định.

Một số ý kiến cũng nêu tình trạng các dự án, công trình “treo” giải quyết chậm, gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân và doanh nghiệp. Ở cấp cơ sở, vẫn tồn tại bất cập về cơ sở vật chất và nhân sự “vừa thừa, vừa thiếu”, cần được khắc phục sớm.,

Đáng chú ý, nhiều cử tri bức xúc trước tình trạng lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội và các nền tảng công nghệ số ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường nhắm vào người già, học sinh, sinh viên, người thiếu hiểu biết để chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, người dân cũng phản ánh việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức; thủ tục hành chính còn rườm rà, chậm trễ, chưa đáp ứng kỳ vọng của người dân.