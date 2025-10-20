Dự kiến tháng 10 trình nghị định mới về phụ cấp, hỗ trợ nhân viên y tế thôn bản 20/10/2025 16:33

(PLO)- Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri nêu rõ, các bộ Công thương, Xây dựng, Y tế còn chậm trễ trong giải quyết kiến nghị của cử tri.

Chiều 20-10, trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình, cho biết có 1.472 kiến nghị được tổng hợp và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền.

Đến nay, 1.433 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời, đạt tỉ lệ 97,4%. Trong đó, Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đã tiếp nhận và trả lời 39/39 kiến nghị, đạt tỉ lệ 100%. Còn Chính phủ, các Bộ và ngành Trung ương đã giải quyết, trả lời 1.372/1.410 kiến nghị, đạt 97,3%.

Tuy nhiên, ông Bình cũng cho hay vẫn còn một số hạn chế, bất cập trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đồng thời đưa ra kiến nghị cụ thể tới các bộ, ngành.

Các đại biểu nghe các báo cáo tại phiên làm việc chiều 20-10. Ảnh: QH

Bộ Công Thương bị điểm danh 2 lần

Cụ thể, cử tri tỉnh Lạng Sơn phản ánh việc thiếu quy định pháp luật điều chỉnh loại hình điểm bán xăng dầu bằng thiết bị quy mô nhỏ, hình thức đang được triển khai ở vùng sâu, vùng xa.

“Bộ Công Thương cho biết đã tiếp thu nội dung này trong dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu thay thế Nghị định 83, song đến nay, sau hơn 18 tháng lấy ý kiến, dự thảo vẫn chưa được ban hành” - ông Bình thông tin.

Báo cáo nhấn mạnh sự chậm trễ đã tạo “khoảng trống pháp lý”, khiến các hành vi vi phạm liên quan đến loại hình kinh doanh này rất khó xử lý. Ủy ban kiến nghị Bộ Công Thương sớm rà soát, bổ sung quy định phù hợp với thực tiễn để tránh phát sinh rủi ro và bảo đảm quyền lợi người dân.

Cử tri tỉnh Vĩnh Long đề nghị làm rõ tiêu chí “tính mới” của máy móc, thiết bị để địa phương có căn cứ hỗ trợ các đề án khuyến công. Bộ Công Thương giải thích “máy móc tiên tiến” phải mới hoàn toàn, chưa qua sử dụng nhưng trong Thông tư 20 lại định nghĩa “mới” là về công nghệ – tức là có thể đã qua sử dụng nhưng có kỹ thuật tiên tiến hơn.

Theo ông Bình, quy định và hướng dẫn hiện nay chưa thống nhất, dẫn đến cách hiểu và áp dụng khác nhau giữa các địa phương. Vì vậy, báo cáo kiến nghị Bộ Công Thương rà soát, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật để thống nhất tiêu chí, giúp chính sách khuyến công triển khai hiệu quả.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết có 1.472 kiến nghị của cử tri được tổng hợp và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền. Ảnh: QH

Bộ Xây dựng và Bộ Y tế, mỗi bộ bị điểm danh 1 lần

Cử tri Khánh Hòa phản ánh tình trạng một số nhà dân bị nứt khi thi công dự án cao tốc Nha Trang – Cam Lâm nhưng chưa được bồi thường, hỗ trợ.

Từ năm 2023, chính quyền địa phương đã nhiều lần có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và doanh nghiệp thực hiện dự án xử lý, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả do các bên chưa thống nhất nguyên nhân gây nứt nhà.

Theo đó, báo cáo đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo kiểm tra, rà soát và sớm giải quyết dứt điểm, tránh kéo dài gây bức xúc trong dân.

Cũng theo ông Bình, nhiều kỳ họp Quốc hội, cử tri tiếp tục kiến nghị điều chỉnh chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, nhân viên y tế công lập theo Quyết định 73/2011 – vốn đã lạc hậu sau hơn 10 năm áp dụng.

Mức lương cơ sở đã tăng gần 3 lần (từ 830.000 đồng năm 2011 lên 2,34 triệu đồng từ tháng 7-2024) nhưng phụ cấp đặc thù vẫn giữ nguyên. Bộ Y tế cho biết đang xây dựng Nghị định mới về phụ cấp và hỗ trợ nhân viên y tế thôn bản, dự kiến trình Chính phủ trong tháng 10 này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành Nghị định này để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đội ngũ nhân viên y tế và cử tri.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, kết quả giải quyết 97,4% kiến nghị cho thấy nỗ lực, trách nhiệm cao của Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành. Tuy nhiên, những vấn đề tồn tại nêu trên cần được xử lý kịp thời, dứt điểm, tránh để “đọng” kiến nghị qua nhiều kỳ họp.

Cơ quan này nhấn mạnh việc tiếp thu và giải quyết kiến nghị của cử tri không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà còn là thước đo niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.