Sớm báo cáo Bộ Chính trị về chương trình làm việc Đại hội XIV của Đảng 24/10/2025 17:16

(PLO)- Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị chương trình làm việc của Đại hội XIV của Đảng cần được báo cáo sớm để Bộ Chính trị cho ý kiến. Quy định sinh hoạt của đại biểu cần được gửi kịp thời để nghiên cứu, quán triệt thực hiện nghiêm túc…

Ngày 24-10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, chủ trì họp Thường trực Tiểu ban để rà soát tình hình triển khai công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành là thành viên Tiểu ban.

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, báo cáo tại phiên họp. Ảnh: ĐẢNG CỘNG SẢN

Tại phiên họp, bà Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, trình bày báo cáo tình hình phối hợp triển khai công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng kể từ sau phiên họp tháng 9-2025 đến nay; về tiến độ thực hiện những nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Tiểu ban.

Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến phát biểu, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai nghiêm túc, kịp thời các nhiệm vụ được giao.

Công tác tổ chức phục vụ Đại hội đến nay đang được các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai tích cực, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ từ nay đến Đại hội XIV của Đảng không còn nhiều, các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương hoàn thành, báo cáo đúng tiến độ những công việc, như nội dung trình Đại hội; chương trình làm việc; cơ cấu, số lượng, chủ đề tham luận tại Đại hội; quy định sinh hoạt của đại biểu…

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kết luận phiên họp. Ảnh: ĐẢNG CỘNG SẢN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị chương trình làm việc của Đại hội cần được báo cáo sớm để Bộ Chính trị cho ý kiến. Quy định sinh hoạt của đại biểu cần được gửi kịp thời để đại biểu nghiên cứu, quán triệt thực hiện nghiêm túc…

Lưu ý về công tác xây dựng mẫu trang trí Đại hội, thiết kế mẫu huy hiệu, khách mời, các tác phẩm tuyên truyền cổ động…, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Bộ VH-TT&DL đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, quy cách.

Nhấn mạnh yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc tổ chức Đại hội đảm bảo sự trang trọng, trang nghiêm, Thường trực Ban Bí thư đề nghị cơ quan hữu quan thực hiện đảm bảo nguyên tắc trang trí khánh tiết hội trường Đại hội, quy chuẩn; có phương án cụ thể về chỗ ngồi đại biểu, khách mời…

Tại phiên họp, Thường trực Ban Bí thư đề cập đến công tác báo chí, tuyên truyền đối nội, đối ngoại về Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời nhấn mạnh, Bộ Công an, các cơ quan hữu quan rà soát, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Đại hội; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Nhấn mạnh công tác hậu cần, phục vụ Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC) phải được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu các cơ quan, bộ, ngành hữu quan có sự điều hành, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ; chú trọng đôn đốc, kiểm tra, giám sát để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các công việc chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng làm đầu mối chủ động đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư. Thường trực Ban Bí thư bày tỏ tin tưởng, các cơ quan hữu quan sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng.