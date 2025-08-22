Bộ Chính trị, Ban Bí thư có chỉ đạo mới về tổ chức Đại hội Đảng các cấp 22/08/2025 21:33

(PLO)- Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy khẩn trương kiện toàn, chỉ định bí thư cấp ủy (ở những nơi còn khuyết), phân công cấp ủy viên...

Ngày 22-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng (Kết luận 185).

Kết luận 185 nêu tại phiên họp ngày 22-8, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản thống nhất với Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình, kết quả đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030; Báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng về một số kết quả các cuộc làm việc của Bộ Chính trị cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp uỷ đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: NHÂN DÂN

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các chỉ đạo của Trung ương về chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sáu nhiệm vụ.

Đáng chú ý, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy được yêu cầu tổ chức đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm đúng tiến độ. Theo đó, các đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ xã, phường, đặc khu hoàn thành trong tháng 8; các đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành trong tháng 10.

Xây dựng văn kiện đại hội, chương trình hành động bảo đảm chất lượng, bám sát và cụ thể hoá các chỉ đạo của Trung ương thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cấp, từng địa bàn. Tổ chức đóng góp ý kiến có chất lượng, tập trung thảo luận các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp mình, cấp trên trực tiếp và Đại hội XIV của Đảng.

Cùng với đó, rà soát các khâu tổ chức đại hội bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí, không phô trương, hình thức; khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế được chỉ ra.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng yêu cầu khẩn trương kiện toàn, chỉ định bí thư cấp ủy (ở những nơi còn khuyết), phân công cấp ủy viên; hoàn thiện, ban hành các văn kiện, xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội trong tháng 8, bảo đảm kịp thời cụ thể hoá, tổ chức thực hiện nghị quyết ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy cũng được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy ngay trong tháng 9.

Căn cứ tình hình đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, chủ động điều động, bố trí, phân công cán bộ, công chức, viên chức cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị, phục vụ tổ chức tốt Đại hội, trước mắt tập trung chuẩn bị các nội dung tham mưu trình Hội nghị Trung ương 13 theo chương trình đề ra.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương được giao nhiệm vụ phối hợp với ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện công tác giám sát việc tổ chức Đại hội, xây dựng nghị quyết, chương trình hành động của Đại hội, kiện toàn cấp ủy.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan có liên quan thường xuyên tổng hợp tình hình, tiến độ đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.