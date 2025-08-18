Tổng Bí thư chia sẻ định hướng, lựa chọn nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng 18/08/2025 13:47

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh để có bộ máy tốt, nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương phải “coi trọng chất lượng, có số lượng, cơ cấu phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”.

Sáng 18-8, tại Hà Nội, Hội nghị gặp mặt các lão thành cách mạng, các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, đã diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tại Hội nghị gặp mặt, các lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng đã chia sẻ ý kiến đóng góp quý báu, trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ được kết tinh giữa kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc và tầm nhìn chiến lược đối với sự nghiệp phát triển của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, bày tỏ sự trân trọng và niềm tin vào các chủ trương lớn, những quyết sách chiến lược mang tính lịch sử của Đảng và Nhà nước để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Tăng cường Ủy viên Trung ương ở những vị trí quan trọng

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ về bộ máy, công tác lựa chọn nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng. Ông nhấn mạnh để có bộ máy tốt, nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương phải “coi trọng chất lượng, có số lượng, cơ cấu phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”.

Tổng Bí thư cho biết định hướng là sẽ tăng cường Ủy viên Trung ương ở những vị trí, những lĩnh vực quan trọng.

Theo Tổng Bí thư, việc này vừa qua đã được thảo luận kỹ, trong đó có những ý kiến đặt ra có giảm số lượng ủy viên Trung ương hay không, nếu tăng cường sẽ tăng cường ở những khu vực nào. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng đã tinh gọn bộ máy, Trung ương cũng phải gương mẫu để giảm…

Tổng Bí thư nhấn mạnh, bên cạnh định hướng tăng cường ủy viên Trung ương ở một số vị trí để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Trung ương cũng dự kiến tỉ lệ cán bộ trẻ dưới 47 tuổi khoảng trên 10%, cán bộ nữ, dân tộc thiểu số 10-12%.

“Lựa chọn cán bộ phải thật sự tiêu biểu, trong sạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh cá nhân vì lợi ích tổng thể của nhân dân, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết” – Tổng Bí thư nêu quan điểm và nhấn mạnh nhân sự được lựa chọn phải là những người có uy tín trong Đảng và được nhân dân tín nhiệm.

Lưu ý tiêu chí đã rõ, song theo Tổng Bí thư, quan trọng là hành động và lựa chọn thế nào. “Đây là thời kỳ rất quan trọng” – ông nói và cho biết Trung ương, Bộ Chính trị cũng sẽ tập trung vào vấn đề này, bởi nghị quyết đúng nhưng cán bộ tổ chức triển khai không đúng sẽ không đạt hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: NHÂN DÂN

Cũng tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thông tin một số thành tựu cũng như một số định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới, việc phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, đảm bảo thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra, đặc biệt là nhiệm vụ giữ gìn hòa bình, ổn định, trật tự xã hội; phát triển đất nước nhanh, bền vững và không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, cán bộ lão thành, cán bộ cấp cao dù đã nghỉ công tác lãnh đạo trực tiếp nhưng Tổng Bí thư tin tưởng, trong trái tim mỗi đồng chí, ngọn lửa cách mạng vẫn cháy bền bỉ và mong muốn tiếp tục góp sức trên nhiều phương diện.

Đó là đóng góp ý kiến cho Đảng về những vấn đề chiến lược, tầm nhìn dài hạn, trên cơ sở kinh nghiệm và sự từng trải của mình; truyền lửa cho thế hệ trẻ, đặc biệt là cán bộ trẻ, để họ thấm nhuần giá trị trung thành, tận tụy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cùng đó là tham gia giám sát, đóng góp ý kiến, góp phần giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của Đảng và hệ thống chính trị tại cơ sở, nơi các đồng chí sinh sống; làm cầu nối đối ngoại nhân dân, phát huy uy tín và mối quan hệ quốc tế đã tích lũy để quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huy hiệu Đảng cho các lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước. Ảnh: NHÂN DÂN

Tổng Bí thư bày tỏ với trí tuệ và tấm lòng, các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, cán bộ lão thành, cán bộ cấp cao qua các thời kỳ sẽ tiếp tục là “người chiến sỹ trên mặt trận mới” mặt trận của niềm tin, trí tuệ và kinh nghiệm, để cùng thế hệ đương nhiệm chèo lái con thuyền cách mạng.

“Các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo cấp cao qua các thời kỳ đã để lại cho thế hệ hôm nay một bài học sâu sắc: Muốn vượt qua mọi thử thách, phải giữ vững đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, lấy lợi ích của dân tộc, của nhân dân làm tối thượng” – ông nhấn mạnh.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huy hiệu Đảng (80 năm, 75 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm và 40 năm) cho các lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Thẻ Đảng viên (mẫu mới) cho nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chọn không đúng người, đất nước sẽ không thể phát triển

Phát biểu trước đó tại hội nghị, nhiều lão thành cách mạng và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Trung ương đã chia sẻ quan điểm và góp ý vào công tác lựa chọn nhân sự của Đảng.

Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, đề nghị Tổng Bí thư và Bộ Chính trị đặc biệt quan tâm vấn đề nhân sự. Theo Đại tướng, nếu không chọn được người có tài, có tâm và có quyết tâm thì đất nước sẽ khó khăn, không thể phát triển. Ngược lại, chọn được người có tâm, có tài, đất nước mới vững vàng, sẽ mãi mãi hòa bình.

Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng và nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, chia sẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: GIA HÂN

Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh nhiều kết quả to lớn đất nước đạt được trong suốt chặng đường lịch sử đã qua. Dù vậy, ông cho rằng khi đương đầu với những nhiệm vụ khó khăn, mới mẻ, thậm chí chưa có tiền lệ, cũng có những lúc vấp phải những thiếu sót, khuyết điểm, sai lầm, có những lúc phải trả học phí quá cao để học được cái đúng.

Nhắc tới Đại hội Đảng XIV, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng cần tổng kết rút ra những bài học một cách toàn diện, sâu sắc và chân thành. Trong số những bài học đắt giá, có tính thời sự là bài học về công tác cán bộ.

Theo ông Nghị, trong mọi giai đoạn cách mạng, đội ngũ cán bộ của Đảng, nhất là các lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, luôn có vai trò quyết định nhất…