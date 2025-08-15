Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Lễ kỷ niệm 2-9 15/08/2025 21:51

Chiều 15-8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong ba năm 2023-2025 họp về công tác chuẩn bị tổ chức Kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

Nêu ý kiến, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết Thủ đô đã và đang dốc toàn lực để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đảm bảo Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 diễn ra trang trọng, an toàn và ý nghĩa.

TP đã hoàn thành ba nhiệm vụ chủ trì được giao và đang triển khai đồng bộ 8 nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan Trung ương. Công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành đã được thực hiện một cách chi tiết và bài bản.

Từ công tác tuyên truyền, hậu cần, y tế cho đến an ninh, giao thông và vệ sinh môi trường, tất cả đều được lên kế hoạch và triển khai khoa học. Các khán đài phục vụ lễ đài, các hạng mục trang trí khánh tiết, hệ thống màn hình LED đều được xây dựng, lắp đặt khẩn trương, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Hà Nội cũng đặc biệt chú trọng yếu tố an toàn của khán đài, nơi sẽ đón hàng vạn người dân tham dự, được đặt lên hàng đầu và kiểm soát chặt chẽ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa sâu sắc về lịch sử, chính trị và tinh thần đoàn kết toàn dân.

TP Hà Nội và các cơ quan liên quan cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khẩn trương, cụ thể, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, bảo đảm tổ chức thành công sự kiện, an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sai sót.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kết luận hội nghị. Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh mọi ý kiến đóng góp tại hội nghị cần được cụ thể hóa thành kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị.

Bộ VH-TT&DL, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và TP Hà Nội phải khẩn trương hoàn thiện kịch bản chi tiết lễ diễu hành, bảo đảm hợp lý, hoành tráng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

Đối với công tác lễ tân, hậu cần, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu chuẩn bị chu đáo từ việc bố trí chỗ ngồi trang trọng cho khách mời, phục vụ nước uống, đồ ăn nhẹ, đến công tác đón tiếp nguyên thủ và khách quốc tế

TP Hà Nội cần phối hợp chặt chẽ với các Văn phòng Trung ương, Bộ Ngoại giao và các đơn vị liên quan, thống nhất kế hoạch lễ tân, ngoại giao, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong vòng một tuần…

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành sẽ quyết định thành công của Lễ kỷ niệm, để sự kiện diễn ra trọng thể, an toàn, hiệu quả, khắc sâu niềm tự hào dân tộc và lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.