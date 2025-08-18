Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước 18/08/2025 11:41

(PLO)- Cuộc gặp nhằm ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng của Đảng, dân tộc nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sáng 18-8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi gặp mặt các lão thành cách mạng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng các khoá, nguyên lãnh đạo các Ban, cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt. Ảnh: GIA HÂN

Tham dự có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Cùng tham dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại cuộc gặp mặt. Ảnh: GIA HÂN

Cuộc gặp nhằm ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng của Đảng, dân tộc nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9. Ghi nhận, tri ân những cống hiến, đóng góp của các cán bộ lão thành với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiết mục nghệ thuật chào mừng buổi gặp mặt. Ảnh: GIA HÂN

Đây cũng là dịp lãnh đạo Đảng, Nhà nước lắng nghe ý kiến đóng góp được kết tinh giữa kinh nghiệm thực tiễn và tầm nhìn chiến lược của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu, những người đã từng trực tiếp chèo lái con thuyền cách mạng.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư mong muốn các lão thành cách mạng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương tiếp tục cống hiến tài năng, trí tuệ, đồng hành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, quyết tâm xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại cuộc gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao huy hiệu Đảng, thẻ đảng viên mới cho các cán bộ lão thành cách mạng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng tham dự cuộc gặp.