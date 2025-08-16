Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt cán bộ Công an cấp cao nghỉ hưu 16/08/2025 14:36

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định điều quý giá, thiêng liêng nhất là Công an nhân dân được Đảng, nhân dân tin yêu. Công an nhân dân thực sự là con em của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu hy sinh...

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sáng 16-8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt cán bộ Công an cấp cao nghỉ hưu.

Tại buổi gặp mặt, đại biểu cán bộ Công an nghỉ hưu đã phát biểu chân thành, tâm huyết; bày tỏ tin tưởng hơn vào sự nghiệp Cách mạng của Đảng, của nhân dân, hy vọng về tương lai tươi sáng của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ Công an cấp cao nghỉ hưu. Ảnh: TTXVN

Để đất nước nở hoa kết trái, vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động khi được gặp các tướng lĩnh, sỹ quan cấp cao, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, những người đã và đang góp phần viết nên những trang sử hào hùng, oanh liệt của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Họ là những người đã hiến dâng tài năng, sức lực, một phần xương máu để đất nước nở hoa kết trái, vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hòa bình, thịnh vượng, phát triển bền vững, trường tồn.

Tổng Bí thư nhấn mạnh trong suốt 80 năm qua, các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao Công an nhân dân đã giữ vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là những người chỉ huy xuất sắc trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, mà còn là tấm gương sáng về đạo đức, nhân cách, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Các cán bộ Công an cấp cao nghỉ hưu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân, Tổng Bí thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao Công an nhân dân, những người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân và của cách mạng Việt Nam.

Thông tin một số thành tựu cũng như một số định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới, Tổng Bí thư khẳng định trong suốt gần 1 thế kỷ theo Đảng, lực lượng công an đã trưởng thành vượt bậc, nhiều tướng lĩnh, sỹ quan Công an trở thành Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, đội ngũ Công an nhân dân ngày một lớn mạnh, trưởng thành.

Đảng, Nhà nước đã trao nhiều phần thưởng cao quý cho lực lượng Công an nhân dân nhưng điều quý giá, thiêng liêng nhất là Công an nhân dân được Đảng, nhân dân tin yêu. Công an nhân dân thực sự là con em của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu hy sinh, vì nhân dân mà phục vụ.

Tổng Bí thư lưu ý ngày nay, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh đó, lực lượng Công an nhân dân phải tiếp tục khẳng định vai trò là “lá chắn thép” và “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân; phải luôn luôn chủ động, nhạy bén, sáng tạo, kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Tổng Bí thư khẳng định những tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao là vốn quý của lực lượng Công an nhân dân và của cả dân tộc, dù đã nghỉ công tác hay vẫn đang trên cương vị lãnh đạo, chỉ huy, mong tiếp tục phát huy phẩm chất “Công an nhân dân vì dân phục vụ”.

Đồng thời, tiếp tục là chỗ dựa tin cậy, là điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ; giúp các thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc rằng: “Làm người Công an cách mạng, điều cốt yếu là tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, vì nhân dân mà hy sinh, vì nhân dân mà chiến đấu”.

Tổng Bí thư Tô Lâm truy tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với cố Bộ trưởng Công an Lê Minh Hương. Ảnh: TTXVN

Lực lượng Công an nhân dân phải luôn ở thế chủ động tiến công

Tổng Bí thư đã chỉ ra tám bài học kinh nghiệm, trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân. Đó là tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, lấy lý tưởng cách mạng và lợi ích quốc gia -dân tộc làm kim chỉ nam hành động; gắn bó máu thịt với nhân dân - dựa vào dân, vì dân phục vụ, lấy niềm tin của dân làm thành trì vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng phải kiên định bản lĩnh chính trị, vững vàng trước mọi biến động, không bị mua chuộc, không bị lung lạc, mỗi cá nhân là một lá chắn thép trước mọi phương thức tấn công của kẻ thù; chủ động nắm chắc tình hình – dự báo, ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát mọi nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia...

Theo Tổng Bí thư, lực lượng công an phải không ngừng học tập, rèn luyện, hiện đại hóa nghiệp vụ – luôn thích ứng với tình hình, công nghệ, phương thức tội phạm mới nhưng quan trọng nhất là hiện đại hóa con người theo phương châm “người trước- súng sau”; kết hợp chặt chẽ an ninh với phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm môi trường ổn định cho đất nước vươn lên theo phương châm “ổn định để phát triển và phát triển để ổn định”.

“Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, văn minh và hạnh phúc, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải luôn ở thế chủ động tiến công, giữ vững thế trận an ninh nhân dân vững chắc” - Tổng Bí thư Tô Lâm nói và nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt trọn niềm tin vào lực lượng Công an nhân dân.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: TTXVN

Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định sẽ chỉ đạo toàn lực lượng Công an nhân dân quán triệt, thực hiện nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, nhất là tám bài học kinh nghiệm quý báu.

Ông cũng nhấn mạnh những ý kiến của Tổng Bí thư là những định hướng rất quan trọng để lực lượng Công an nhân dân nói chung, các tướng lĩnh nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Bộ Công an đã tặng các đại biểu sách: “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.