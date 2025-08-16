Tổng Bí thư Tô Lâm cắt băng khánh thành công trình Trụ sở Bộ Công an 16/08/2025 11:31

(PLO)- Dự án xây dựng Trụ sở Bộ Công an là công trình trọng điểm, điển hình cho tiến trình hiện đại hóa cơ sở vật chất của Bộ Công an theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị.

Sáng 16-8, Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ khánh thành Trụ sở Bộ Công an tại số 96 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và các địa phương tới dự buổi lễ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trụ sở Bộ Công an tại số 96 Nguyễn Du, TP Hà Nội.

Dự án xây dựng Trụ sở Bộ Công an số 96 Nguyễn Du, TP Hà Nội là công trình trọng điểm, điển hình cho tiến trình hiện đại hóa cơ sở vật chất của Bộ Công an theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị.

Dự án được Tổng Bí thư Tô Lâm đặt nền móng từ những bước đi đầu tiên và trong suốt quá trình triển khai thực hiện.

Các đại biểu tham dự lễ.

Dự án khởi công xây dựng từ tháng 12-2023, được trang bị đồng bộ các thiết bị tiên tiến, hiện đại, đáp ứng đầy đủ và có dư địa cho nhu cầu các hoạt động của Bộ Công an.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tặng quà lưu niệm các đơn vị có đóng góp trong công tác triển khai Dự án.

Với sự nỗ lực, quyết tâm hoàn thành công trình để chào mừng kỷ niệm 80 Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công đã tổ chức phát động thi đua 200 ngày đêm thi công liên tục, rút ngắn tối đa thời gian thi công.

Trong suốt quá trình triển khai dự án, lãnh đạo Bộ Công an thường xuyên tổ chức kiểm tra công trường, hàng tuần tổ chức họp giao ban với các đơn vị để rà soát, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc và thúc đẩy tiến độ thi công dự án.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trụ sở Bộ Công an.

Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo cơ sở vật chất khang trang, chính quy, hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác của lực lượng Công an nhân dân.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cắt băng khánh thành công trình Trụ sở Bộ Công an và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trụ sở.