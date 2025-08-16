Hơn 1 triệu người tại 34 tỉnh, thành phố cùng chào cờ và đi bộ 16/08/2025 10:27

(PLO)- Hơn 1 triệu người dân tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đã theo dõi lễ thượng cờ Tổ quốc và đồng loạt hát Quốc ca.

Ngày 16-8, hơn 1 triệu người dân tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đã khoác lên mình áo đỏ sao vàng, cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử để theo dõi lễ thượng cờ Tổ quốc và đồng loạt hát Quốc ca, sau đó cùng thực hiện hoạt động đi bộ vì một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.

Hàng nghìn người có mặt tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ (Thủ đô Hà Nội) thực hiện nghi lễ Chào cờ đồng thời với Lễ thượng cờ Tổ quốc tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Đây là hoạt động thuộc chương trình đi bộ toàn quốc Cùng Việt Nam tiến bước do Báo Nhân Dân và Bộ Công an phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và và Ngày Truyền thống Công an nhân dân.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Tại các điểm cầu 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 3.121/3.321 xã, phường, đặc khu, có sự tham dự của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương; lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu; cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và nhân dân cả nước.

Với thông điệp 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới, chương trình Cùng Việt Nam tiến bước được kỳ vọng sẽ huy động sức mạnh tập thể của hàng triệu người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc cùng tham gia đi bộ, ghi dấu 1 tỷ bước chân vì sức khỏe, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của một dân tộc đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, cho biết đây là một hoạt động cộng đồng đầy ý nghĩa, với quy mô chưa từng có, diễn ra vào đúng thời điểm đặc biệt khi cả nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới cùng với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính.

Người dân đi bộ tại Hà Nội. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Lần đầu tiên, một hoạt động đi bộ được diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường và đặc khu hành chính trên toàn quốc, hàng trăm nghìn người tham gia chương trình trên toàn quốc sẽ khoác lên mình chiếc áo đỏ sao vàng, cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử theo dõi lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca, và cùng thực hiện chương trình đi bộ tại nhiều địa điểm của nhiều địa phương.

"Đây không chỉ là một sự kiện thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, mà còn là hành trình của triệu trái tim cùng hòa nhịp - nơi hội tụ mọi thế hệ, mọi tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Mỗi địa phương cùng góp một phần sức mạnh cùng chung bước vì một mục tiêu lớn lao: vì một Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ, sẵn sàng vươn mình bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của khát vọng dân tộc, vì tương lai hùng cường", ông Lê Quốc Minh cho hay.

Phát biểu phát động chương trình, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an nhấn mạnh là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, Công an nhân dân luôn tiên phong, đi đầu trong việc tổ chức các hoạt động động viên nhân dân xây dựng thói quen đi bộ để nâng cao sức khỏe, bảo vệ môi trường.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an phát biểu phát động chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước". Ảnh: THÀNH ĐẠT

Từ đó, lan tỏa tinh thần tích cực, đề cao trách nhiệm, khơi dậy sáng tạo đến từng địa phương, đơn vị, phường, xã, đặc khu, để mỗi bước chân hôm nay là một bước vững chắc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cũng cho biết sự kiện là khởi đầu thiết thực trong hành trình thúc đẩy xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao thể chất - tinh thần, xây dựng xã hội kỷ cương, thượng tôn pháp luật, an ninh, an toàn, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh; biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết toàn dân, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an nhân dân với nhân dân.