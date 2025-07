Hơn 1.600 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội dự Lễ chào cờ tại Hoàng thành Thăng Long 07/07/2025 10:18

Sáng ngày 7-7, tại sân vận động Cột cờ, Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Công an Hà Nội tổ chức Lễ chào cờ Tổ quốc định kỳ tháng 7-2025 và sinh hoạt chính trị hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam (19-8-1945 và 19-8-2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 và 19-8-2025).

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Hà Nội - chủ trì buổi lễ. Ảnh HUY ANH

Địa điểm tổ chức lễ chào cờ cũng là nơi diễn ra lễ chào cờ đầu tiên của Quân và dân Thủ đô ngày Giải phóng 10-10-1954, mang đậm dấu ấn lịch sử, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý chí cống hiến trong mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô. Buổi lễ diễn ra đồng thời với Lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình, thể hiện tính thống nhất nghi lễ và kết nối biểu tượng giữa hai địa danh lịch sử của Thủ đô.

Hơn 1.600 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội tham dự buổi lễ. Ảnh HUY ANH

Tham dự buổi lễ có hơn 1.600 cán bộ, chiến sĩ đại diện các phòng chức năng, Công an các phường, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở cùng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết đây là Lễ chào cờ đầu tiên của cột mốc lịch sử khi chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh HUY ANH

Đây cũng là động lực để toàn lực lượng ra sức thi đua lập công, giữ vững kỷ cương, nâng cao bản lĩnh, trách nhiệm và đạo đức cách mạng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Cũng tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, đã phát động phong trào thi đua toàn lực lượng với 13 chuyên đề cụ thể. Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các đơn vị căn cứ tình hình thực tiễn, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội Thủ đô.

Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được trao tặng bằng khen. Ảnh HUY ANH

Cũng tại buổi lễ, 7 tập thể và 18 cá nhân tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của UBND TP Hà Nội, ghi nhận thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Sau phần nghi lễ chào cờ trang nghiêm, Ban Giám đốc CATP và cán bộ Trưởng các phòng chức năng tiếp tục tham gia sinh hoạt chính trị, dâng văn tại khu vực thềm rồng trước Điện Kính Thiên và dâng hương tại Điện thờ 52 vị tiên đế, tạo không gian giáo dục truyền thống trực quan sinh động, qua đó lan tỏa sâu rộng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.